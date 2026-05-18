México emite alerta de viaje por ébola en Congo y Uganda

La Secretaría de Salud de México emitió este lunes un aviso preventivo para las personas que viajen desde la República Democrática del Congo y Uganda hacia el país, tras el brote de ébola declarado emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según las autoridades mexicanas, el riesgo se mantiene en "nivel bajo", sin embargo, apuntaron en un comunicado que se "mantiene vigilancia epidemiológica internacional" por el brote activo de Enfermedad por Virus Ébola Bundibugyo (EVE-Bundibugyo) en zonas de transmisión activa.

"Al tratarse de un evento con riesgo de propagación internacional, es importante considerar que los viajeros podrían estar expuestos no solamente a personas potencialmente enfermas, sino a otros riesgos sanitarios presentes en las zonas afectadas", subrayó la dependencia.

El documento recordó que la EVE-Bundibugyo es una infección "viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, secreciones, y objetos contaminados con fluidos corporales de personas infectadas".

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Asimismo, precisó que "el riesgo individual" depende del antecedente reciente de viaje, estancia o exposición en zonas de transmisión activa, así como el "contacto directo con personas enfermas o materiales contaminados".

Y resaltó que la movilidad internacional y la conectividad aérea global asociada a eventos masivos -incluidos viajeros con itinerarios, estancias y escalas desde regiones con transmisión activa- deben "mantener vigilancia epidemiológica".

También advirtió que el periodo de incubación del ébola, que no cuenta hasta el momento con tratamiento específico o vacuna, puede variar entre 2 y 21 días y que la identificación y el aislamiento oportuno de las personas sintomáticas reduce significativamente el riesgo de transmisión.

Entre los síntomas de la enfermedad están la fiebre, debilidad intensa, cefalea, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal y/o sangrado inexplicable.

Según la agencia de salud de la Unión Africana (UA), el virus del Ébola de la cepa Bundibugyo comenzó a propagarse a finales de abril en la provincia congoleña de Ituri, donde ya se han reportado 87 fallecimientos, además de un caso importado en Uganda.