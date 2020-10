México empezará esta semana a adelantar pagos de la vacuna contra la COVID-19

El Gobierno mexicano adelantará esta semana los primeros pagos para adquirir la vacuna contra la COVID-19 como parte de su participación en Covax, la plataforma de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó este miércoles el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.



"Esta semana vamos a dar los primeros adelantos para la adquisición de las vacunas de COVID-19 derivada del marco Covax. Dos contratos con empresas farmacéuticas y dos contratos bilaterales adicionales con países. Anticipamos que la distribución de la vacuna inicie durante el primer trimestre de 2021", anunció Herrera ante la Cámara de Diputados en la glosa del segundo informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Las declaraciones del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ocurren un día después de que el canciller de México, Marcelo Ebrard, se comprometió a conseguir 51,6 millones de dosis de la vacuna.



El secretario defendió su paquete económico para 2021, que contempla un crecimiento del PIB mexicano del 4,6 % tras la caída estimada del 8 % con la que cerrará 2020, un pronóstico de recuperación que la mayoría de especialistas consideran optimista.



Herrera concedió que la reactivación de la economía será "asimétrica" y que "tomará ímpetu conforme la contención de la COVID-19 en México y el mundo" permita que las restricciones a la movilidad y las aglomeraciones vayan remitiendo.



El presupuesto proyectado es el más austero del siglo XXI por la voluntad de López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de afrontar con ahorro y sin endeudamiento los estragos de la pandemia, algo que algunos diputados reprocharon, incluso con pancartas.



Ante los cuestionamientos sobre dónde están los ahorros logrados hasta el momento, Herrera aseguró que "no fueron a ninguna bolsa, fueron a financiar los proyectos que más lo requerían".



"Los ahorros se han llevado fundamentalmente al gasto en salud. Nosotros hemos tenido que incurrir en gastos muy, muy, importantes. Solamente, y lo mencioné yo, contratamos 50.000 nuevos profesionales de la salud", dijo, además de destacar los "créditos a la palabra" que el Ejecutivo ha otorgado a pequeñas empresas y trabajadores.



El aspecto recaudatorio fue otro tema central de la comparecencia del secretario, ya que pese al golpe en la economía López Obrador ha mantenido su promesa de no subir impuestos ni crear nuevos gravámenes.



Herrera argumentó que "a pesar de que ha habido una caída muy importante en la actividad económica la recaudación no ha caído en las mismas características" y destacó que la SHCP ha recibido "nuevas potestades fiscales" como la reforma que considera un delito penal la elaboración de facturas falsas.



Sin embargo, el secretario aceptó el necesario fortalecimiento de "las capacidades de fiscalización" y abrió la puerta a "un proceso de reflexión de cuáles deben ser las fuentes permanentes de ingresos del país".