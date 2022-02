México exigirá ante ONU cese inmediato de hostilidades en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, adelantó que México planteará este lunes, en la sesión de la Asamblea General de la ONU, el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania, país invadido por Rusia.

A través de redes sociales, Ebrard dijo que el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, pedirá el establecimiento de un espacio diplomático para resolver el conflicto.

También, indicó, solicitará el inicio de la ayuda humanitaria encabezada por la ONU para proteger a la población civil.

"México planteará hoy en la Asamblea General de la ONU el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania, el establecimiento del espacio diplomático para resolver el conflicto y el inicio de la Ayuda Humanitaria encabezada por la ONU para proteger a la población civil", escribió el canciller Ebrard.

---ONU aprueba sesión de emergencia por conflicto en Ucrania

Este domingo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la celebración de una sesión especial de emergencia de la Asamblea General sobre Ucrania.

La convocatoria fue aprobada por 11 votos de los 15 miembros del Consejo, China, India y Emiratos Árabes se abstuvieron y Rusia votó en contra.

Durante la votación, México y Francia instaron a debatir mañana la situación humanitaria de Ucrania y analizar formas para facilitar que llegue ayuda a quienes más lo necesitan en el territorio en conflicto.

"El pasado viernes 25 de febrero, como consecuencia del ejercicio del veto, el Consejo de Seguridad no pudo cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales al no poderse adoptar un proyecto de resolución en relación con la situación en Ucrania, a pesar de contar con 11 votos afirmativos, ante la parálisis del Consejo de Seguridad hoy invocamos la resolución 377 Unión Pro Paz, para convocar con urgencia un periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general", señaló el embajador de México ante las Naciones Unidas Juan Ramón De la Fuente.

Durante su intervención, recordó que para México el derecho de veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no debe ser tomado como un privilegio sino como una gran responsabilidad.