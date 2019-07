"México no está en recesión", insiste Arturo Herrera

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, afirmó una vez más que México no está en una recesión y consideró que los pronósticos que la anticipaban son en parte "arte".

Por el contrario, anticipó que durante el segundo semestre del año, se espera una recuperación de la economía nacional.

"México no está en una recesión; las acciones que se están tomando van en sentido correcto, para el segundo semestre se espera un crecimiento positivo con una recuperación", afirmó en conferencia de prensa.

En una participación inesperada en el marco de la explicación de los Informes de las Finanzas Públicas correspondientes al periodo enero-junio, manifestó que una recesión no necesariamente es una crisis.

Como ejemplo mencionó el caso de China que estaba creciendo al 10% y ante una actividad económica menor, ahora presenta tasas del 5 por ciento.

"Las recesiones pasan frecuentemente en el país, en periodos frecuentes pero en periodos relativamente pequeños", expuso.

Al preguntarle si se equivocaron los agoreros del desastre al anticipar una recesión, Herrera esgrimió: "Los pronósticos de la actividad económica son mitad ciencia y mitad arte; yo no voy a expresar juicios sobre ellos, la mayor parte, quiero pensar se hacen con seriedad".

Aprovechó para explicar las definiciones que existen y que se manejan para determinar si existe una recesión en una economía.

Mencionó que en medios de comunicación se manejó la definición usualmente aceptada que señala que se necesitan dos trimestres con caídas consecutivas del Producto Interno Bruto.