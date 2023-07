México no será proveedor de materias primas críticas: Bárcena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó este martes en el cierre de la Sesión Plenaria de la Cumbre CELAC-UE en Bruselas, donde destacó que México seguirá trabajando para concluir pronto y de manera satisfactoria las negociaciones del Acuerdo Global con la Unión Europea.

"No podemos ni queremos mantener el paradigma del centro-periferia. Nos negamos a seguir siendo los proveedores de materias primas críticas y mano de obra de baja calificación con peores salarios. Vemos una excelente ventana de oportunidad para asociarnos en plataformas industriales para crear valor, generar empleo con derechos, con sostenibilidad ambiental", expresó la canciller mexicana.

Al mandar un saludo a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador a jefes de Estado, Alicia Bárcena destacó el interés de las inversiones europeas hacia la región, en particular para impulsar proyectos en el Plan Sonora, en el Corredor Transístmico, así como abordar las causas estructurales de la migración del sur al norte, a pobreza, el desempleo y la violencia.

"Estamos ante un cambio de época, si no tomamos las medidas pertinentes, las consecuencias del cambio climático, de la migración irregular, del tráfico ilícito de armas y drogas, impactarán los cimientos mismos de la civilización humana.

Gracias por el honor de cerrar este encuentro como última oradora.

"Como decía Galeano: ´Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos´", declaró la titular de la SRE.

Bárcena indicó que México está comprometido con su transformación, "con sustituir privilegios por derechos, y por combatir la corrupción y la desigualdad".

Subrayó la tradición mexicana de abogar por la solución pacífica de los conflictos y de profundizar la cooperación sobre la base de la mediación, la reciprocidad y el respeto, además que abogó para poner fin al bloqueo a Cuba y Venezuela.

"México concurre a esta cumbre como orgulloso miembro de la CELAC, que es el foro más representativo de nuestra región, reconociendo nuestra diversidad y conscientes de nuestras diferencias y de la fuerza de hablar con una sola voz", dijo.

En su discurso, la canciller Bárcena mencionó que ante la pandemia se aprendió "que la solidaridad internacional estuvo ausente y confirmamos la urgencia de superar nuestra enorme dependencia de socios externos".

Mencionó tres iniciativas acordadas por unanimidad en la CELAC:

1. Un Plan de Autosuficiencia Sanitaria, que incluye una plataforma de agencias regulatorias para lograr una especie de EMA, como en Europa, y crear una Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe.

2. En línea con la urgencia de acción climática, se estableció un Fondo de Adaptación Climática que tiene 3.8 millones de dólares y que espera crecer con contribuciones europeas y del Fondo Verde para recibir fondos.

3. La Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que ya instaló un centro virtual de observación geoespacial en Trinidad y Tobago.

"Queremos encontrar en Europa a compañeros confiables para esa urgente travesía, con mecanismos financieros creativos que no generen más deuda, que incentiven al sector privado con transferencia tecnológica y conocimiento", añadió.