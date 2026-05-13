logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ADMIRABLES!

Fotogalería

¡ADMIRABLES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México pide extradiciones a EU por 'huachicol' y caso Ayotzinapa

Se han pedido apoyos específicos al Departamento de Estado pero no hay respuesta, señala Claudia Sheinbaum

Por El Universal

Mayo 13, 2026 11:12 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo/Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo/Foto: El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno de México ha solicitado en diversas ocasiones la detención y extradición de personas que se encuentran en Estados Unidos y que son investigadas por autoridades mexicanas.

Sin embargo, dijo que las autoridades estadounidenses han respondido que requieren pruebas suficientes para actuar conforme a sus leyes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que esta exigencia forma parte del marco legal que rige la cooperación bilateral.

"Hay muchísimos casos donde nosotros hemos pedido la detención de personas en Estados Unidos que tienen abiertas investigaciones en México. Y Estados Unidos nos ha dicho: en el marco de nuestras leyes, necesitamos pruebas", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Como ejemplo, Sheinbaum recordó que personalmente solicitó al Departamento de Estado de los Estados Unidos apoyo en el caso de Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en particular para localizar a dos personas relacionadas con la investigación.

La presidenta también reveló que su administración ha solicitado la extradición de dos empresarios con doble nacionalidad, presuntamente vinculados con una red de huachicol fiscal dedicada a introducir combustible de manera ilegal al país.

Indicó que, hasta el momento, no ha recibido respuesta de las autoridades estadounidenses.

Pese a ello, Sheinbaum subrayó que estas gestiones no representan un conflicto con el gobierno estadounidense, sino parte de una relación basada en el respeto mutuo.

"Nosotros queremos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, en el marco del respeto a nuestra soberanía, a nuestras leyes, a nuestra Constitución y a la dignidad del pueblo de México. Subordinación, nunca", enfatizó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México pide extradiciones a EU por huachicol y caso Ayotzinapa
México pide extradiciones a EU por huachicol y caso Ayotzinapa

México pide extradiciones a EU por 'huachicol' y caso Ayotzinapa

SLP

El Universal

Se han pedido apoyos específicos al Departamento de Estado pero no hay respuesta, señala Claudia Sheinbaum

A la fecha, proyecto Perfect Day no cuenta con autorización: Semarnat
A la fecha, proyecto Perfect Day no cuenta con autorización: Semarnat

A la fecha, proyecto Perfect Day no cuenta con autorización: Semarnat

SLP

El Universal

Analiza más de 14 mil opiniones ciudadanas y datos técnicos para decidir

Reclama Morena a gobierno de Chihuahua por asesinato de su lideresa
Reclama Morena a gobierno de Chihuahua por asesinato de su lideresa

Reclama Morena a gobierno de Chihuahua por asesinato de su lideresa

SLP

El Universal

Es resultado de un "estado abandonado" por su autoridad, señaló Ariadna Montiel

Hunden exbuque Onjuku para crear arrecife artificial
Hunden exbuque Onjuku para crear arrecife artificial

Hunden exbuque "Onjuku" para crear arrecife artificial

SLP

El Universal

El proyecto busca proteger especies marinas y fortalecer la biodiversidad en las costas de Tampico, Tamaulipas