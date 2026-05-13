México recuperará perspectiva positiva de S&P, asegura Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- México recuperará la perspectiva positiva que perdió de la calificadora S&P porque está reduciendo su déficit fiscal más que otros países, algo que no ocurría en décadas, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

"Ayer Standard & Poor´s cambió la perspectiva, estamos convencidos de que el conjunto de acciones que estamos haciendo será suficiente para convencerlos de regresar a la perspectiva a su nivel original", dijo en el foro Construyendo Oportunidades...Crecimiento con equidad.

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También anunció que a partir del viernes las dependencias federales tendrán la capacidad de llevar a cabo las convocatorias para adjudicar proyectos en el marco de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar aprobados por el Consejo Consultivo y empezar a dinamizar la inversión mixta en el país.Además, dio a conocer que el Banco del Bienestar adoptará Codi y Dimo, herramientas del Banco de México (Banxico), como uno de los ejes para la digitalización financiera con la adhesión de más familias y pequeñas y medianas empresas al sistema financiero.Durante su conferencia magistral destacó que la nota crediticia del gobierno federal cuenta con el grado de inversión por parte de ocho calificadoras que se encargan de revisar la deuda pública del país.Según el responsable de las finanzas públicas, contamos con una trayectoria del déficit, en donde el camino hacia la convergencia las calificadoras han consolidado el grado de inversión."Queremos que la comunidad de inversionistas y analistas, mercados financieros internacionales y público en general, sepan el compromiso que tiene el gobierno federal para con la convergencia, para los resultados fiscales, para una sostenibilidad en el largo plazo", expresó.Destacó que pocas economías lograron el año pasado lo que hizo México para reducir su déficit fiscal de 5.8% a 4.3% respecto del tamaño de la economía como lo muestran los resultados finales consignados en la Cuenta Pública del 2025 con cerca de 4.4%.Lo importante, esgrimió, es una reducción de 1.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en tan sólo un año."Esto no ocurría en décadas; creemos que esto muestra el compromiso sólido del gobierno federal por tener finanzas sostenibles en el largo plazo", afirmó el funcionario del gobierno federal.Señaló que lo anterior se refleja en una trayectoria favorable de los pasivos públicos respecto del PIB, ya que las fuentes de financiamiento son internas y las externas fungen de manera complementaria para las necesidades.De acuerdo con Amador Zamora, la posición neta del Estado mexicano con reservas internacionales "nos coloca en una situación muy sólida y balance para enfocarnos en lo que nos ocupa el crecimiento".Refirió que el viernes pasado se publicó el reglamento de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con los detalles de los requerimientos con lo cual se está apostando para que el país siga por una trayectoria sólida con variables financieras profundas hacia un crecimiento más robusto.