México refrenda compromiso de no proliferación de armas nucleares

Durante su intervención en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el secretario representante de México ante el organismo, Juan Ramón de la Fuente, señaló que el país busca "alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares".

Presentamos aquí el discurso íntegro del Secretario:

Desde la adopción del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), alcanzado entre Irán y el P5+1 en 2015, México le dio su respaldo, por considerar que se trata de un ejemplo exitoso de la diplomacia multilateral y de un componente clave para la estabilidad de la arquitectura internacional de no proliferación nuclear.

El acuerdo representó en sí mismo un cambio importante en la forma en la que el Consejo de Seguridad abordaría la cuestión del programa nuclear iraní, dejando atrás el régimen de sanciones y la confrontación, y optando en su lugar por un enfoque de colaboración. México considera que es importante reconocer que no hay precondiciones para el retorno al PAIC. Para ello, sería necesario que Estados Unidos levante sus sanciones unilaterales en contra de Irán, y que Irán retome todos los compromisos que asumió en 2015. Si bien, entendemos la posición de quienes consideran prioritario atender la dinámica más amplia de seguridad en la región, mi país considera que para ello sería conveniente una discusión, y optar por acuerdos separados que no limiten la plena implementación de la resolución 2231 ni la perspectiva del retorno al PAIC.

Nos preocupan las actividades a las que se refieren los informes del secretario general y las comunicaciones del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en particular, sobre el enriquecimiento de uranio 235 al 60%, así como la investigación en cuestiones más avanzadas, como la metalúrgia y la modernización de centrifugadoras más allá de los límites convenidos en el PAIC. Igualmente, resulta preocupante la restricción de acceso a supervisores del OIEA a las instalaciones y sitios no declarados en función del protocolo adicional.

En tanto que la transparencia y la cooperación, son elementos cruciales para el buen funcionamiento del PAIC, Irán debe revertir las actividades que van más allá de los acuerdos alcanzados en el PAIC, y llamamos a renovar el acuerdo temporal con el OIEA para preservar el monitoreo y la verificación. En cuanto a las actividades relacionadas con misiles, y más allá de señalamientos recíprocos, hay que reconocer que los lanzamientos y las respuestas que estos generan, nos alejan cada vez más del ambiente y de la confianza que son necesarias en estos momentos.

Instamos pues, a todos los actores a ejercer máxima restricción y a evitar aquellas acciones que no contribuyan a la distensión. Señor presidente, México está comprometido con alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares, a través del cumplimiento de los compromisos y obligaciones de los distintos instrumentos jurídicos a nuestra disposición, incluyendo el Tratado de No Proliferación (TNP), y el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).

Mi país busca el fortalecimiento y la preservación del régimen de no proliferación y el desarme nuclear, establecido por el TNP, y por ello, defiende consistentemente, el derecho de todos los países, a beneficiarse de los usos pacíficos de la energía nuclear, pero es claro que este derecho viene aparejado de la obligación de cumplir con todos los compromisos y obligaciones en virtud del TNP, en especial con la plena cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se trata pues, de restaurar un ambiente de plana confianza y en ese contexto, esperamos con optimismo el resultado de las pláticas que se llevan a cabo en Viena. Estimamos que el retorno al cabal cumplimiento de la resolución 2231, es esencial para la solución de controversias a través de soluciones multilaterales, así como para garantizar el desarrollo pacífico del programa nuclear iraní y en favor de la estabilidad en medio oriente. Por ello instamos a los participantes del PAIC a resolver sus diferencias y a la pronta reanudación del cumplimiento de sus compromisos convenidos bajo este acuerdo.