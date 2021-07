México refrenda política exterior feminista

El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente destacó la importancia de incorporar los estereotipos de género y en particular las masculinidades en la agenda preventiva de la Organización de las Naciones Unidas, respecto de la radicalización, el extremismo violento y el terrorismo.

Durante su participación en una reunión con delegaciones de Noruega, Estados Unidos, Reino Unido y Estonia, en donde por primera vez se abordó el tema, se hizo hincapié en la necesidad de incorporarlo en la agenda de paz y seguridad de la ONU.

El embajador De la Fuente dijo que a la fecha esta dimensión no ha sido incorporada a la estrategia del organismo mundial, por lo que su discusión se vuelve tan relevante.

"El planteamiento de México sirve para refrendar una agenda de prevención de violencia en el consejo de seguridad de la ONU, por un lado, al tiempo que reitera la política exterior feminista del país", señaló.

La reunión contó con la participación de Michele Coninsx, directora de la Dirección Ejecutiva contra el Terrorismo (CTED), David Duriesmith, académico especialista en temas de género de la Universidad de Sheffield y de Fazuiya Abdi Alí, presidenta de la organización "Women in International Security-Horn of Africa.