México se suma para discutir crisis Rusia-Ucrania en la ONU

Diez países, incluyendo México, votaron a favor de discutir las tensiones entre Rusia y Ucrania. Sólo dos naciones: Rusia y China, votaron en contra. Tres: India, Kenia y Gabón, se abstuvieron.

El embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, se puso del lado de Rusia y dijo al entrar en la reunión que su país apoya "la diplomacia discreta y no la del micrófono", y apuntó que una reunión como la de hoy no servirá sino para añadir gasolina a la tensión.

Rusia acusó a Estados Unidos de "generar histeria" y "engañar a la comunidad internacional" con "acusaciones infundadas" sobre un presunto ataque de Moscú a ese país.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, justificó la reunión afirmando que el despliegue de más de 100 mil soldados rusos en la frontera con Ucrania "amenaza la seguridad internacional".

Sin embargo, no se espera que de la sesión salga algún acuerdo, dado que Rusia tiene derecho de veto en el Consejo a la hora de aprobar cualquier resolución.

Llama Juan Ramón de la Fuente a resolver conflicto

El embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, abogó hoy ante el Consejo de Seguridad por una solución diplomática a la tensión entre Rusia y Ucrania.

Durante su intervención, De la Fuente consideró oportuna la celebración de la sesión. "No está en nuestro interés contribuir a una mayor polarización", añadió, para enseguida mencionar tres principios bajo los cuales, considera México, debería resolverse este asunto y que están incluidos en la Carta de Naciones Unidas: prohibición de uso de la fuerza en las relaciones internacionales, no intervención y resolución pacífica de disputas.

Sobre el primero, el embajador mexicano señaló que "la escalada de tensiones en el este de Europa representa una amenaza potencial a la paz y seguridad internacionales". Por eso, añadió, es "importante evitar cualquier tipo de acción que pueda ser considerada hostil por cualquiera de las partes". Consideró "alentador el mensaje del representante de Rusia en cuanto a que "no hay planes de invasión en Ucrania".

México, aseguró, sostiene, al igual que el secretario general de la ONU, António Guterres, y otros que participaron en la reunión, que "no hay solución militar en este asunto". Por el contrario, insistió, hay que continuar con "la diplomacia preventiva y el diálogo como medio para lograr una relajación de tensiones".

Sobre el principio de no intervención, llamó a "respetar la soberanía, unidad e integridad territorial de Ucrania", apegándose a los principios del derecho internacional, la Carta de la ONU y la resolución 2625 de la Asamblea General del organismo.

Corresponde al Consejo, indicó, determinar "la existencia de una agresión activa", acorde a la resolución 3314 de la Asamblea General.

Finalmente, sobre la solución pacífica de controversias, De la Fuente dijo que "los Estados tienen el deber de resolver las disputas por medios pacíficos, como establece el derecho internacional".

México, subrayó, ha apelado "y seguirá apelando a la diplomacia sobre la fuerza". Las vías diplomáticas en la crisis Rusia-Ucrania "no se han agotado".