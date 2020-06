Michoacán da segundo paso a la "Nueva Convivencia"

Michoacán da el segundo paso a la "Nueva Convivencia", que inicia mañana 1 de julio, bajo el incremento de las medidas preventivas para romper la cadena de contagios de Covid-19.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo, anunció el paso dos para la Nueva Convivencia, en medio de la epidemia que sigue afectando a su entidad y al país.

Dijo que en dicha etapa, aumentará de manera gradual la apertura de actividades económicas, pero al mismo tiempo fortaleciendo las medidas preventivas para romper la cadena de contagios.

"Esto no quiere decir que el peligro se haya ido de Michoacán, ni que los contagios y las muertes por Covid-19 desaparecieron", aclaró.

Y aseguró que se seguirán reforzando las medidas y midiendo con banderas roja, amarilla, verde y blanca, el nivel de riesgo de los municipios para, a partir de ello, implementar medidas específicas en los lugares de mayor contagio.

De esta manera, a partir de mañana, los establecimientos podrán extender sus servicios a un 50 por ciento de su capacidad –durante junio ha sido del 25 por ciento- incluidos gimnasios que deberán establecer asistencia con previa cita, mientras que la apertura de bares dependerá de la Bandera de Riesgo con la que cuente el municipio.

La capacidad de los hoteles se extiende al 50 por ciento; los eventos deportivos, sólo podrán realizarse sin público; y los cines y centros comerciales funcionarán a la mitad de su capacidad.

Las iglesias ampliarán su número de asistentes de un 25 al 50 por ciento, de acuerdo al tamaño del templo, y en balnearios o lugares recreativos podrán aperturar al 50 por ciento, cuidando todas las medidas sanitarias.

Los conciertos y eventos masivos, los velorios y sepelios, las manifestaciones y marchas, las clases presenciales, los eventos públicos, fiestas patronales y de las comunidades, seguirán prohibidos.

Y para romper la cadena de contagios, se seguirá insistiendo a la población con el aislamiento en caso de ser positivos, quedarse en casa el fin de semana o por las tardes, si no tienen actividades esenciales que realizar.

Además, no acudir a tianguis y a centros comerciales con niños, adultos mayores o personas de riesgo, y ante cualquier síntoma respiratorio, no asistir a tu trabajo, y quedarse al menos 14 días en casa con supervisión médica, entre otras.