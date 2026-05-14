Michoacán recibe refuerzo de inteligencia anunciado por García Harfuch

MORELIA, Mich., mayo 14 (EL UNIVERSAL).-

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México,

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el envío de más elementos en inteligencia para coordinar acciones con la Fiscalía General del Estado.Dijo que actualmente hay cerca dede lasque mantienencon la Guardia Nacional, Guardia Civil y policías municipales para hacer frente a las actividades delictivas.Los elementos que se enviarán reforzarán esas acciones, afirmó en larealizada en esta ciudad capital del estado, en la que estuvo presidida por el gobernadorcon autoridades de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y presidentes municipales.Les compartió que lacon ely las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia, han generado buenos resultados para bajar la incidencia delictiva en la entidad.Y compartió que con el despliegue de elementos y else ha logrado avanzar en lay la impunidad.En su momento, mandatario estatalexpuso que, como parte de esta estrategia, en Michoacán hay unde homicidios dolosos desde el 2021 a la fecha, registrándose en abril de este año lade víctimas con 72 casos, además de que el estado se colocó en el primer lugar nacional en la lucha contra la impunidad.Estos resultados han sido gracias a lay lasen todas las regiones, lo cual fue respaldado por los, Uruapan, Zitácuaro, Zamora, Hidalgo, Tarímbaro, Jacona, Apatzingán y Pátzcuaro.En tanto el secretario de la Defensa,, reiteró disposición para reforzar la capacitación, reclutamiento y aplicación de exámenes de confianza para policías municipales, así como depara elementos de seguridad, entre otras solicitudes que externaron los alcaldes participantes.