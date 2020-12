Migrantes están en incertidumbre sanitaria: Médicos Sin Fronteras

La población migrante, de personas refugiadas, desplazados internos y solicitantes de asilo vive en la incertidumbre sanitaria, porque no tiene garantizado el acceso a la salud y tampoco se ha dicho si podrá adherirse al esquema de vacunación contra el Covid-19, advirtió Elena Vargas, coordinadora Adjunta para México y Centroamérica de la organización internacional Médicos Sin Fronteras.

La institución señaló que en el tema de la migración no habrá cambios en el futuro inmediato; las personas seguirán en busca de mejores oportunidades, pero en el contexto del Covid-19 es necesario mirar a este grupo de población, que también es víctima de la pandemia.

"Los migrantes, refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo se encuentran, de por sí, en una situación de mucha vulnerabilidad y, desafortunadamente, históricamente también han sido desatendidos por el sistema de salud pública mexicana y de los países por los cuales atraviesan con rumbo hacia el norte", comentó en entrevista con esta casa editorial.

Detalló que durante todo el contexto de la enfermedad del coronavirus, los solicitantes de asilo se encuentran en albergues como Coatzacoalcos, El Ceibo y Ciudad Juárez, entre otros, en los que existen grandes dificultades para implementar medidas de higiene preventivas, tales como el lavado de manos, el distanciamiento social y la cuarentena, en caso de enfermedad.

Por ello es que el llamado de las organizaciones sociales, añadió, es insistir en que los migrantes, refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo deben ser incluidos en los planes de prevención y de respuesta, cada que sea necesario.

Entre las principales barreras que enfrenta esta comunidad está el miedo, por lo cual no acceden a la atención médica: por el temor a ser estigmatizados debido a su condición migratoria.

Durante el inicio de la respuesta ante el Covid-19, "se dejó de dar atención a esta población en algunos albergues porque, incluso, los albergues mismos tuvieron que cerrar debido a que no contaban con las condiciones adecuadas para garantizar el distanciamiento social.

"Algunos migrantes, desafortunadamente, tuvieron que ser desalojados y tuvieron que buscar una habitación en dónde vivir ya fuera de los albergues. Entonces, esto supone una barrera", señaló Vargas.

Desde marzo de 2020, momento que en México arrancó con el combate a la pandemia por el Covid-19, todo el enfoque ha sido dirigido a atender la nueva enfermedad, lo que llevó a un cierre de centros de salud que han brindado otros apoyos sanitarios que también son esenciales.

"Lo que nosotros vimos, por ejemplo, fue la falta de acceso a planificación familiar y otros servicios de salud sexual y reproductiva. Los centros de salud estuvieron cerrados y no podían atender a la población, incluso a la mexicana. Mucha gente se quedó sin cobertura y detectamos varios embarazos no planificados, todo lo que esto conlleva", dijo.

Para Médicos Sin Fronteras, el gobierno mexicano se ha quedado corto en la protección de los derechos humanos (como lo es la salud) de los migrantes.

Aún se puede hacer más, mencionó Vargas, sobre todo si se recuerda que la legislación protege a este sector de la población y señala que deben tener acceso a todos los servicios, sin importar el estatus migratorio.

En 2021, subrayó, se seguirá enfrentado al Covid-19 y habrá que ver que el principal reto para la migración será el acceso a la vacuna, sobre todo porque son un grupo vulnerable.

Además, puntualizó, no se percibe que existan cambios significativos en la política que Estados Unidos ha impuesto, como el Quédate en México.

"Creemos que esto no va a mejorar de la noche a la mañana, estamos a la expectativa de qué va a pasar. Hemos visto, por ejemplo, que ha habido movilización masiva luego de los huracanes Eta e Iota.

"Hay gente que no ha terminado de recuperar sus casas. Obviamente, la gente va a buscar cómo irse de los lugares afectados y creemos que, igual que en años anteriores, la movilización de personas a Estados Unidos no va a parar", apuntó.