Monitorean agua en Guadalajara;está contaminada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Guadalajara, Jal.- Que el agua llegue clara y sin olor a las casas de la Zona Metropolitana de Guadalajara tras el cierre del canal y la presa Las Pintas no quiere decir que no esté contaminada, señala María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), que junto con otras organizaciones y el Centro Universitario de Incidencia Social del ITESO, teje desde marzo pasado una red de monitoreo ciudadano del agua que se distribuye en la ciudad.

"Nosotros seguimos monitoreando el agua después de que se cerró el canal y se agravó el problema del desabasto, hemos hecho varios monitoreos y seguimos encontrando plomo y otros contaminantes, como coliformes fecales, por ejemplo, en la colonia Monumental de Guadalajara, y es un monitoreo que acabamos de hacer hace dos semanas", indica.

En comparación con los resultados del monitoreo que cada tres meses publica el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado sobre la calidad del agua que suministra en la ciudad (actualizado hasta septiembre de 2026), el análisis comunitario contiene más datos, pues mientras que la dependencia sólo reporta públicamente información sobre cloro libre residual, temperatura, PH, turbiedad, color aparente, color verdadero y coliformes fecales, las pruebas comunitarias incluyen en total 23 parámetros, entre ellos metales pesados, nitratos, nitritos y pruebas bacteriológicas.

"Un hallazgo que se ha repetido y que es de preocupación, es que el agua ya en su disposición final no tiene cloro, esto lo hemos encontrado en el 90% de las muestras analizadas y aunque tiene varias explicaciones la que nos parece como cercana a la realidad es que el agua en su recorrido desde las potabilizadoras a los tanques de distribución y las redes encuentra tanta contaminación que llega a los hogares sin esa protección".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí