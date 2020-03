Monitorean en Culiacán a compañeros de viaje de ingeniero que enfermó de coronavirus

Los pasajeros del vuelo comercial que viajaron a Culiacán en asientos cercanos al paciente con coronavirus, quien evoluciona en forma favorable, fueron revisados y no presentan ningún síntoma de la enfermedad, reveló el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.

En el marco de las Jornadas de Apoyo "Puro Sinaloa", celebradas en el municipio de Mocorito, Ordaz Coppel exhortó a la población a no entrar en pánico ni caer en la incertidumbre con la divulgación de información falsa pues la situación está controlada.

Subrayó que el paciente, un ingeniero de 41 años de edad, se encuentra estable y con buena evolución, por lo que se le retiraron los medicamentos pero continuará bajo vigilancia médica por varios días más.

Ordaz Coppel precisó que no se cancelarán por el momento ningún evento público, ni clases escolares, puesto que no existe una emergencia, ya que sólo se tienen cuatro casos de coronavirus en el país, todos ellos importados de Italia.

El gobernador instó a la población a no dejarse influenciar por rumores o noticias falsas que se esparcen en las redes sociales, por lo que deben estar atentos a los comunicados oficiales que continuamente se emiten en relación a este primer caso de Covid-19 en la entidad.

En el desarrollo de estas jornadas, el secretario de Salud del Estado, Efrén Encinas Torres, estimó que el paciente con coronavirus permanecerá bajo vigilancia por más de siete días para validar su evolución médica.

Sobre el compañero de trabajo y acompañante del ingeniero contagiado de coronavirus, Encinas Torres citó que sigue sin presentar algún síntoma de este virus, pero se le mantiene aislado, en tanto el Instituto de Diagnósticos y referencia Epidemiológica (Indre) no emita los resultados del segundo examen.