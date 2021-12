Monreal confía en que evento de AMLO no se convierta en "destapes"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 30 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confió en que el evento convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el tercer año de su gobierno no se convierta en un escenario de destapes o para levantarle la mano a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el evento en Zócalo sea un foro para Sheinbaum, el legislador apuntó: "Yo espero que no. Es mucho, muy importante mañana la fiesta cívica de la mitad del mandato del Presidente de la República, es mucho más importante, y yo espero que no".

"Creo que los tiempos, aunque están adelantados, una sucesión demasiado adelantada, tampoco creo que se incurra en una situación así, porque alteraría todo el equilibrio que hasta ahora se ha mantenido dentro de Morena y con sus aliados", dijo en entrevista en el Senado.

A pregunta expresa de que López Obrador le levanta la mano a la jefa de Gobierno, respondió: "Y si le levanta la mano, nos acercaremos para que también nos levante a nosotros la mano".

Insistió en que está tranquilo para la sucesión presidencial. "Yo no me siento olvidado, me siento querido y apapachado... por mí esposa", comentó.

Y agregó: "me siento querido, aceptado y apapachado por el Presidente de la República, no me quejo, me siento con mucho calor".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política adelantó que seguramente el presidente habrá de anunciar los planes que tiene para los próximos tres años.

"Pero yo espero que vaya a haber mensajes claros respecto de la segunda mitad de este sexenio. Y también (de) sus planes y programas para profundizar el proceso democrático del cambio de régimen que propuso y que ha llevado a cabo el presidente López Obrador", dijo.

Monreal informó que estará presente en el evento en el Zócalo, el cual "es voluntario para los senadores y senadoras de Morena y los aliados".