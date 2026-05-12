Morelos registra 126 casos de gusano barrenador en ganado

CUERNAVACA, Mor., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La

(Sedagro) inició

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, de vigilancia y control para combatir el gusano barrenador de ganado, al informar que al corte del 11 de mayo de 2026 se tiene un registro acumulado de. De ese total, 43 permanecen activos bajo seguimiento y atención, conforme a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias competentes.La titular de la Sedagro,informó que mantienen en operación, barridos sanitarios, trampeos, inspecciones en puntos de movilización pecuaria y capacitaciones dirigidas a productoras y productores para fortalecer la detección oportuna y el control del padecimiento.Estas labores se realizan en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (), la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (); el Organismo Auxiliar en Sanidad Animal "Profesionales Pecuarios de Morelos (PPM, S.C.)" y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria ().Esas acciones, dijo, han contenido la situación en el estado y evitado una propagación exponencial, además delde los casos detectados.Galeana informó que la dependencia mantiene el reforzamiento de la vigilancia en zonas estratégicas y, bajo una estrategia permanente de, atención inmediata y específica.De acuerdo a la información emitida por, el consumo de carne, leche y sus derivados no representa riesgo para la salud humana cuando los animales han sido tratados adecuadamente, por lo que se mantiene la confianza en los productos pecuarios de Morelos.