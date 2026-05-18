Morena alista denuncias por bloqueos y propaganda panista en Chihuahua

Morena presentará denuncias administrativas y electorales en contra de quien resulte responsable por el bloqueo de vías de comunicación y la propaganda panista expuesta en edificios de gobierno con las que Chihuahua recibió a sus liderazgos este sábado 16 de mayo, cuando se dieron cita para movilizarse en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Denuncias y acciones legales anunciadas por Morena

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, advirtió que las acciones que exigen la renuncia o licencia de la gobernadora panista no están desgastando al movimiento ni a los cuadros que éste podría postular rumbo a la gubernatura, en 2027.

"Ya se presentaron denuncias en materia electoral y se van a presentar ante la Contraloría, ante la Fiscalía Anticorrupción por uso indebido de recursos públicos, no solamente por el personal del DIF que llegó al aeropuerto, sino también por el uso de edificios públicos, colocando propaganda del Partido Acción Nacional".

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Reacción de Ariadna Montiel ante movilización y estrategia de la gobernadora

"No hay desgaste, al contrario, lo que vimos fue una marcha con mucho entusiasmo y convicción; por el otro lado lo que vimos fue una gobernadora desesperada, con una estrategia de boicot. Yo les reconozco a nuestros compañeros, que son muchos muchos, haber ido y haberse mostrado unidos (...) Hay que recordar que Maru Campos, cuando fue candidata en 2021, fue una candidata vinculada a proceso, fue candidata sin pasaporte", aseguró Montiel Reyes.

Sobre el proceso que anunció para iniciarle un juicio político a Maru Campos, la dirigente morenista afirmó que lo presentarán ante la Cámara de Diputados esperando que se siga el proceso legal correspondiente; eso sin menospreciar la gira que harán por el estado buscando firmas para buscar el desafuero de la gobernadora.