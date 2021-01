Morena depura a "impresentables"

De cara al actual proceso electoral, Morena revisa a cada uno de los aspirantes a candidaturas para diputaciones federales, con el fin de no contar entre sus filas con personajes impresentables, advirtió la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández.

Después de convalecer por Covid-19, la senadora con licencia retomó los diálogos que tiene con la militancia a través de las redes sociales. A sus seguidores advirtió que Morena no ha definido aún candidaturas a diputaciones federales ni locales, apenas se lleva a cabo la revisión para el tema federal, así que nadie puede decir que cuenta ya con el aval del partido.

"Debemos ser cuidadosos, revisar los perfiles, porque se sabe de personas que llegan al partido queriendo buscar solamente la candidatura, pero no cumplen con el mínimo de principios del partido", señaló.

Citlalli Hernández subrayó que sabe de la inconformidad que hay en varias entidades federativas, por la manera en que se ha seleccionado a precandidatos a las gubernaturas, que son las únicas que ya se tienen.

"Sé que en la mayoría de los estados hay preocupaciones por la selección de candidatos y candidatas; sus preocupaciones las hago propias y no vamos a ignorarlas en las decisiones que vamos a tomar. No queremos tener impresentables", aseveró.

Hizo énfasis en que Morena solamente tiene elegidas 14 precandidaturas que son para gobiernos de los estados, y para este nivel solamente falta definir la de San Luis Potosí.

Se refirió al caso de Guerrero, en donde el precandidato Félix Salgado Macedonio enfrenta una acusación por presunto abuso sexual.

"Tenemos una alerta en el tema de Guerrero, por las acusaciones que hay. Me parece que desde la dirigencia de Morena tiene que haber una postura y un pronunciamiento", indicó.

Es por ello, agregó, que se debe llevar a cabo una revisión minuciosa de todos los aspirantes, conocer antecedentes y, sobre todo, tener la certeza de que cumplan, porque luego terminan fallándole al movimiento.

Pidió a la militancia que si dentro de quienes aspiran a obtener una candidatura por Morena se sabe de alguien que no cumple con el mínimo de principios, es necesario alertar de la situación ante la Comisión Nacional de Elecciones.

"En todo el país hay muchos rumores y no faltan los gandallas. No vamos a permitir imposiciones, no hay afán de hacerlo, pero no queremos malos perfiles", señaló.

"Entiendo que hay algunos a los que no les gusta cómo quedaron las candidaturas para gobernadores, pero las decisiones se toman con base en la responsabilidad que tiene la dirigencia: dar resultados y ser congruentes", aseveró.

La secretaria general de Morena hizo un llamado a trabajar por el partido, no permitir que entren quienes no tengan los principios y valores que el movimiento persigue.

"Es necesario cuidar el movimiento, fortalecerlo y sacudir a los oportunistas", indicó.