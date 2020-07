Morena elegirá candidatos a 2021 por encuesta

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el método por el que el partido elegirá a sus candidatos para las elecciones intermedias de 2021 será el de encuesta y admitirán externos, según lo conversó con Alfonso Ramírez Cuéllar.

En una reunión virtual con periodistas de Guerrero, Monreal Ávila dijo que serán candidatos aquellos que estén arriba en las encuestas que realice el partido, aunque no sean militantes, de acuerdo con lo que habló con el líder nacional de Morena.

"He estado conversando con Ramírez Cuéllar, hace unos 10 o 12 días platiqué con él, y me dijo que la decisión del partido va a ser una encuesta, y que van a admitir externos, y el que esté arriba en las encuestas ese va a ser el candidato.

"Todos pueden entrara eh, los que quieran, los que puedan, los que se sientan aptos [...] Y que todos los puestos de elección popular los definirían por encuestas", aseguró.

El senador afirmó que, quien quede electo para la candidatura del gobierno de Guerrero, en Morena, será su amigo; incluso si ganara otro partido las elecciones, pero previó que sea el senador Félix Salgado Macedonio quien se mantenga al frente de las encuestas.

"Tengo muchos amigos, el que resulte candidato a gobernador tiene que ser una gente muy capaz y que tenga capacidad de negociar, porque Guerrero necesita tranquilidad, necesita desarrollo y también armonía social", resaltó.