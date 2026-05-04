Morena exige a Maru Campos licencia tras operativo CIA en Chihuahua

La activista Katya Galán impulsó una petición en la plataforma Change.org para exigir que la Gobernadora María Eugenia Campos Galván solicite licencia temporal y se separe de su cargo. La iniciativa surge tras el escándalo por la muerte de dos agentes extranjeros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), presuntamente ocurrida durante un operativo de seguridad en Chihuahua.

"Las y los ciudadanos del estado de Chihuahua y de todo México no podemos normalizar que existan investigaciones federales relacionadas con la presencia de agentes extranjeros de la CIA operando en territorio mexicano y que, aun así, la Gobernadora del estado permanezca en el cargo como si nada estuviera ocurriendo", afirmó la petición creada el pasado sábado 2 de mayo.

El documento, que hasta el momento suma más de dos mil 329 firmas, plantea que la mandataria estatal debe separarse del cargo para garantizar que la investigación avance sin interferencias políticas, sin control institucional desde el propio gobierno involucrado y sin el uso del aparato estatal para contener el impacto mediático o influir en los procesos.

Organización compara caso Chihuahua con licencia de Rocha en Sinaloa

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el comunicado, la organización comparó la situación de la Gobernadora Maru Campos con la del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien el pasado viernes solicitó una licencia temporal en medio de acusaciones formuladas por parte de la administración de Donald Trump por presuntos vínculos con el narcotráfico, en particular con el Cártel de Sinaloa.

"Si Rocha Moya pudo separarse temporalmente del cargo mientras avanzaban investigaciones de alto impacto político, ¿por qué Chihuahua debería aceptar estándares más bajos?", comparó la misiva.

Asimismo, la organización exigió que las investigaciones federales relacionadas con posibles violaciones a la soberanía nacional avancen sin que la persona políticamente responsable del gobierno estatal mantenga el control de las instituciones involucradas.

LEA TAMBIÉN Maru Campos desconocía operación de CIA en Chihuahua: Harfuch Trevilla Trejo señaló que los agentes extranjeros no ingresaron a ninguna instalación militar

Morena presiona a Maru Campos

El Coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, reconoció la decisión de Rubén Rocha Moya de solicitar licencia como gobernador de Sinaloa, anuncio realizado la noche del 1 de mayo tras las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos en su contra.

El parlamentario aprovechó para cuestionar la postura del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Gobernadora de Chihuahua por no acudir a comparecer ante el Senado de la República.

"El que nada debe, nada teme. Contraste total con la actitud del PAN y su Gobernadora de Chihuahua, que se escudan en la victimización e integran su unidad de investigación ´a modo´", afirmó Mier.

Por su parte, el representante por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, urgió a la mandataria estatal a solicitar licencia.

"El gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil ya pidieron licencia. ¿Para cuándo la panista Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua? Panistas traidores a la Patria, se les va a aguar su pastel. ¡Que viva la 4T!", escribió el funcionario la mañana del sábado 2 de mayo a través de redes sociales.