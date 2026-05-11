Morena pedirá que una autoridad federal revise a sus candidatos

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró en entrevista con "Los Periodistas" que el partido se prepara para las elecciones intermedias de 2027 con una estrategia basada en el trabajo territorial, la movilización de su militancia, pero particularmente detalló que se hará una revisión de los perfiles que buscarán cargos públicos mediante revisiones que pedirás a las autoridades federales para descartar vínculos delictivos o actos de corrupción.

"Estamos a un año del proceso electoral del 27 y habrán de cambiar los representantes del legislativo y de los gobiernos, así que no solamente se hará la revisión interna, la opinión del pueblo y en general los análisis que haga Morena, pasaremos la información a las áreas de seguridad también para que nos digan que todos nuestros candidatos están en condiciones de competir y que no tienen ningún problema, ningún vínculo de ningún tipo a ningún tema delictivo", comentó Montiel Reyes durante el programa que se transmite los domingos en el Canal 11.

La dirigente de Morena indicó que hoy más que nunca se busca que los aspirantes a un cargo de elección popular "pasen por las plataformas donde tienen la base de datos de todos" y de igual forma sostuvo que sus candidatos se tienen que conducir por la vía de la austeridad, y de los principios de la Cuarta Transformación.

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"Debemos mantenernos en la austeridad. No se trata solamente de que alguien tenga, en términos generales, un historial correcto o de gente honesta; la formación política también debe ayudarnos a evitar que nadie se desvíe en el camino y que la frivolidad no se haga presente. A lo mejor no son actos de corrupción, pero sí conductas que no son correctas y que no empatan con los principios de la Cuarta Transformación. Por eso vamos a trabajar en estas dos vías: la consulta con el pueblo y con las autoridades correspondientes, pero también el seguimiento permanente de nuestro movimiento a todos nuestros representantes, porque esa es una tarea importante", apuntó.

"No debemos confiarnos"

En la entrevista, Ariadna Montiel sostuvo que Morena no debe confiarse pese a su fuerza electoral actual y afirmó que el objetivo principal será mantener un contacto permanente con la población.

"Nosotros no nos debemos de confiar nunca. La única confianza que le tenemos es al pueblo. Nosotros tenemos que mantener un movimiento vivo, vigoroso, que se mantenga en el territorio", dijo.

La dirigente explicó que el partido cuenta ya con una estructura amplia construida en los últimos años y destacó el trabajo previo de la exdirigente Luisa María Alcalde y de Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización Nacional de Morana. "Tenemos 12 millones de militantes de Morena con un registro tan preciso como ese. Era el sueño del movimiento hace tiempo", afirmó. Además, adelantó que se impulsará la consolidación de "70 mil comités seccionales" para fortalecer la organización interna.

Montiel anunció también una campaña nacional de contacto directo con la ciudadanía. "Vamos a visitar en primera instancia 30 millones de viviendas para llevar nuestra información, lo que significa Morena, lo que significa el momento y la coyuntura que estamos viviendo", explicó. Según dijo, el instrumento central de esa estrategia será nuevamente el periódico Regeneración.

"Enfrentamos presiones externas"

Durante la conversación, la dirigente morenista señaló que el partido enfrenta presiones políticas tanto internas como externas, y acusó que existe una narrativa impulsada por sectores conservadores y actores internacionales para desacreditar al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

"Vemos la secuencia de hechos en los últimos días. Primero se descubrió que el Gobierno de Chihuahua invitó por fuera de la ley a participar agentes de la CIA en tareas supuestamente de seguridad pública y posteriormente vienen señalamientos a integrantes del Gobierno en Sinaloa", dijo. Para Montiel, estos episodios forman parte de una estrategia política más amplia contra el movimiento.

La dirigente insistió en que Morena responderá con organización y movilización. "Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a vivir en resistencia. La historia de nuestro movimiento con el fraude del ingeniero Cárdenas en el 88 y después toda la lucha del Presidente López Obrador y de nuestra Presidenta, que hemos luchado juntas desde hace muchos años", expresó.

Sobre las acusaciones de corrupción dentro del partido, Montiel afirmó que Morena no protegerá a funcionarios o representantes que incurran en irregularidades. "Nosotros no vamos a permitir corrupción en los gobiernos que emanan de nuestro movimiento. No solapamos a nadie", sostuvo.

La dirigente aseguró que uno de los criterios centrales para seleccionar candidatos será la honestidad y adelantó que el partido pedirá apoyo a instituciones federales para revisar los perfiles de quienes aspiren a competir en 2027. Incluso, añadió que buscarán que el Instituto Nacional Electoral participe en ese proceso. "En su caso le vamos a pedir al INE que también lo realice", comentó.

Montiel reconoció que las acusaciones públicas contra integrantes de Morena deben analizarse con seriedad, pero afirmó que también existen campañas para dañar políticamente al partido. "Hoy lo que estamos viendo es que se usan estas acusaciones para dañar al movimiento en su conjunto. Entonces lo tenemos que hacer con toda seriedad, pero si tenemos la certeza vamos a actuar en consecuencia", declaró.

Programas sociales, sin fines electorales

Ariadna Montiel también rechazó que los programas sociales sean utilizados con fines electorales y afirmó que la oposición acusa a Morena de prácticas que, dijo, eran comunes en gobiernos anteriores. "La oposición habla de lo que conoce, como ellos siempre lo hicieron: las dádivas cada elección y comprar el voto y las conciencias del pueblo", sostuvo.

La dirigente afirmó que la población tiene claro que los programas sociales son ya derechos constitucionales. "Las personas están muy conscientes de que sus derechos nadie se los puede quitar y que quien pretenda hacerlo fracasará", dijo.

Finalmente, Montiel aseguró que asume la dirigencia nacional de Morena con plena conciencia de la exposición pública y política que enfrentará en esta nueva etapa. "Tengo clara la responsabilidad que hoy detento. Me toca estar al frente del movimiento y me van a encontrar en el territorio, pero también en los debates que haya que enfrentar en defensa de nuestro proyecto", concluyó.