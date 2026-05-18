Morena perfila aprobar reforma para aplazar elección judicial

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó la propuesta de un calendario para aprobar la iniciativa que anunció hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea cambiar la elección judicial a 2028.

El documento prevé que la Comisión Permanente reciba la iniciativa del Ejecutivo el próximo jueves 21 de mayo, y se turne de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, que sesionaría ese mismo día.

El dictamen sería avalado por la mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales el 26 de mayo, y al siguiente día, sería discutido y, en su caso, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, es decir, el próximo miércoles 27 de mayo.

"He tenido conversaciones con la consejera jurídica Luisa Alcalde, pero también he tenido conversaciones, esta mañana, con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Hablé con el coordinador del PAN, con la coordinadora de MC, con el coordinador del Verde; me falta con el coordinador del PRI y del PT, para ver la ruta legislativa", detalló en conferencia de prensa.

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Monreal Ávila dijo que uno de los objetivos de la reforma es evitar las críticas de la oposición en cuanto a los que falló en la primera elección de ministros, magistrados y jueces, realizada en 2025.

"Están proponiendo cómo mejorar y enriquecer el proceso, y cómo evitar que las críticas sean permanentes en lo que falló, todo es perfectible. Yo creo que el número de aspirantes que motivó la crítica de los acordeones se puede eliminar con las propuestas que se hagan por parte del Ejecutivo Federal", dijo.

Añadió que la Comisión de Puntos Constitucionales deberá tomar en cuenta la iniciativa del Ejecutivo y otras que se presentaron con anterioridad, entre ellas una de los diputados morenistas Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuellar, para elaborar el dictamen que discutirá el pleno, el próximo 27 de mayo.