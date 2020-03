Morena pide condonación de deuda externa de México por Covid-19

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado se sumó a la petición de la Celag para que a México le sea condonada la deuda a externa.

A través de un mensaje en Twitter, Mario Delgado indicó que algunos países en América Latina tendrán una presión fiscal más grande para financiar los servicios de salud y proteger a los empleos de la población más vulnerable. Por ello, hizo la petición de condonar la deuda externa.

"Nuestros países tendrán una presión fiscal cada día más grande para financiar los servicios de salud y proteger los empleos de la población más vulnerable. Es la hora de la condonación de la deuda externa @CELAGeopolitica @alfreserramanci #PensandoLatinoamerica #CondonaciónYa", escribió Mario Delgado.

El pasado domingo en un comunicado, Mario Delgado hizo referencia a la situación económica global y en particular se refirió a la propuesta que ha emitido el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), apelando al tono humano y cooperativo que ha asumido el mundo en materia ante esta situación de emergencia sanitaria por el Covid-19.

Por ello, se sumó al llamado que han hecho distintos líderes políticos a nivel mundial para solicitar la condonación de la deuda externa soberana de los países de América Latina por parte del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

A través de una carta que han hecho circular en diversas partes del mundo, los líderes políticos "instan a los acreedores privados internacionales a que acepten un proceso inmediato de reestructuración de la deuda que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses".

"Los países necesitan un mayor espacio fiscal para poder enfrentar la actual problemática que ya se ha generado por la presencia del coronavirus, que es inédita, de ahí la importancia de esta petición que se hace a través de la Celag a los organismos multilaterales y al FMI", explicó.

Recordó el caso de Alemania, cuando fue devastada en la Segunda Guerra Mundial. En la Conferencia de Londres de 1953 se acordó perdonar cantidades sustanciales de la deuda alemana. No fue la única vez que esto se llevó a cabo a lo largo de nuestra historia más reciente. Hay infinitos casos en los que las deudas externas fueron perdonadas.

"No podemos exigir a los países que hagan políticas efectivas en materia de salud pública para afrontar la actual pandemia y, al mismo tiempo, pretender que sigan cumpliendo con sus obligaciones de deuda. No podemos exigirles que implementen políticas económicas que compensen los daños de esta catástrofe mientras deben seguir pagando a sus acreedores", se lee en la propuesta de la Celag a la que el coordinador parlamentario se ha sumado.