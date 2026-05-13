Morena, PT y Verde buscan blindaje anticrimen para elección 2027

Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) analizan en sus reuniones rumbo a la elección de 2027 solicitar a las autoridades de seguridad a nivel federal un documento de "opinión favorable" sobre quienes aspiren a sus candidatos, con el fin de blindar a sus posibles gobiernos de corrupción y de nexos con el crimen organizado.

Acciones de la autoridad

En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, adelantó que en las mesas que han retomado, ya con Ariadna Montiel al frente de Morena, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pedir más requisitos por encima de la carta de no antecedentes penales.

"Para nosotros es muy importante que quienes representen a la coalición sean personas honestas y representen nuestros valores. Estamos planteando dos mecanismos específicos: la definición para las coordinaciones, que es el método de la encuesta, le estaremos dando un peso mayor al saldo positivo.

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"El segundo es la petición formal, a las autoridades, de que estos perfiles no tengan un elemento desfavorable, buscaremos que las autoridades nos alerten sobre perfiles falsos", dijo.

Detalles confirmados

La presidenta nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, adelantó que están pensando en "mecanismos más rigurosos", incluso pedir investigaciones preliminares a la Fiscalía General de la República o a la Secretaría de Seguridad.

Este planteamiento busca fortalecer los procesos internos de selección de candidatos y garantizar que los perfiles que representen a la coalición no tengan vínculos con actividades ilícitas o antecedentes que puedan afectar la integridad de los futuros gobiernos.

La iniciativa refleja un esfuerzo conjunto para mejorar la transparencia y la confianza ciudadana en los procesos electorales y en la administración pública que se derive de ellos.