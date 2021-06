Morena respalda desaparición de legisladores plurinominales propuesta de AMLO

La bancada de Morena respaldó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció este martes que presentará una reforma electoral en la que plantea eliminar los diputados y senadores plurinominales.

A través de un comunicado, el diputado Oscar Gutiérrez Camacho informó que ya trabaja en la materia con el apoyo de su bancada.

El legislador ya había presentado, desde febrero de este año, una iniciativa que plantea reformar los artículos 52 y 55, y derogar el artículo 54 constitucional para eliminar las 200 diputaciones plurinominales en San Lázaro al considerar que no son necesarias para la vida democrática de México.

"Si bien en un principio las diputaciones plurinominales buscaron garantizar que las minorías contaran con voz y voto dentro de los procesos legislativos, la realidad hoy es otra; tenemos un exceso de legisladores quienes no son elegidos por el pueblo si no por las cúpulas de los partidos y bajo el principio de austeridad su desaparición generaría grandes ahorros que podrían utilizarse en beneficio de la población"; declaró el morenista.

El diputado consideró que la figura plurinominal es una falsa representación del pueblo mexicano, pues son otorgadas a personas elegidas por los institutos políticos y no por elección de las y los mexicanos que representan.

"Son 200 escaños legislativos que recaen en los intereses y compromisos u otras cuestiones de cada partido. Se trata de una supuesta representación popular en la que a veces las y los legisladores plurinominales no conocen con certeza y de primera mano, las necesidades de la población", concluyó.