Morena tiene 48 horas para nombrar a sustituto de Salgado Macedonio

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que este viernes a las 00:03 horas, Félix Salgado Macedonio fue notificado de la resolución de la cancelación de su candidatura al gobierno de Guerrero por Morena, por lo que tiene 48 horas para nombrar a un nuevo candidato, y existe la posibilidad que lo que sustituya su hija, Evelyn Salgado Pineda.

En tanto que a Raúl Morón, quien aspiraba a la gubernatura de Michoacán por Morena, el Tribunal le notificó a las 00:24 horas, también de este viernes; pero en este caso, tienen cinco días para nombrar a un nuevo candidato. qie ya fue definido y será Alfredo Ramírez Bedolla.

El pasado martes, el TEPJF aprobó por mayoría confirmar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no permitir que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco compitan por las gubernaturas por no presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña.

La mayoría de los magistrados levantaron la voz para señalar que el INE actuó de manera correcta en su análisis y decisión de retirar ambas candidaturas por omisión en la fiscalización.

Tras esta decisión, Mario Delgado, líder nacional de Morena, informó que la Comisión Nacional de Elecciones del partido acordó que el sustituto de Félix Salgado Macedonio para la candidatura de Morena en Guerrero será mujer y se definirá por encuesta.

Este jueves, Salgado Macedonio confirmó que su hija Evelyn Salgado Pineda sí está incluida en la encuesta y negó que haya sido su propuesta para sustituirlo.

En caso de que su hija sea la candidata y gane las elecciones, Salgado Macedonio dijo que sólo será un espectador. "No seré el primer damo", dijo.

En tanto para el caso de Michoacán, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena definió que contenderá para la gubernatura el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla.