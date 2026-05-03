Morenistas dejan solo a Rubén Rocha tras pedir licencia
Senadores y diputados de Morena expresan que Rubén Rocha debe asumir consecuencias legales tras separarse del cargo.
A
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).-Senadores , diputados
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
y otros políticos de Morena se deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y dejaron su futuro en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Entrevistados por separado, diversos personajes morenistas expresaron que una vez que se ha separado de su cargo, Rocha Moya debe asumir las consecuencias de lo que resulte de las investigaciones de la FGR.
Solo el senador Gerardo Fernández Noroña externó su confianza en la inocencia del gobernador con licencia, pero advirtió que si resultara culpable "no habrá impunidad ni en ese ni en ningún otro caso".
El también senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que confía en la FGR, pero al ser cuestionado si tiene confianza en Rubén Rocha, respondió "no lo conozco".
La diputada Dolores Padierna afirmó que "por fortuna", Rocha Moya ya pidió licencia y "está ahora sí que a expensas de lo que digan las autoridades, que tienen que hacer su trabajo".
no te pierdas estas noticias
Morenistas dejan solo a Rubén Rocha tras pedir licencia
SLP
El Universal
Senadores y diputados de Morena expresan que Rubén Rocha debe asumir consecuencias legales tras separarse del cargo.
Ariadna Montiel nueva presidenta de Morena
SLP
El Universal
Oscar de Cueto fue designado secretario de Finanzas durante la misma sesión del Congreso.
México activa alerta sísmica en celulares para simulacro nacional 2026
SLP
El Universal
El mensaje de alerta sísmica llegará sin necesidad de internet y sonará incluso si el celular está en silencio o bloqueado.