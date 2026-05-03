Morenistas dejan solo a Rubén Rocha tras pedir licencia

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).-

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y otros políticos dese deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y dejaron su futuro en manos de la(FGR).Entrevistados por separado, diversos personajes morenistas expresaron que una vez que se ha, Rocha Moya debe asumir las consecuencias de lo que resulte de las investigaciones de la FGR.Solo el senadorexternó su confianza en la inocencia del gobernador con licencia, pero advirtió que si resultara culpable "ni en ese ni en ningún otro caso".El también senador morenistadijo que, pero al ser cuestionado si tiene confianza en Rubén Rocha, respondió "".La diputadaafirmó que "por fortuna", Rocha Moya ya pidió licencia y "está ahora sí que a expensas de lo que digan las autoridades, que tienen que hacer su trabajo".