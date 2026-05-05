Morenistas se lanzan contra Díaz Ayuso por escribir "Méjico"

CIUDAD DE

, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Funcionarios y legisladores emanados de

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se lanzaron en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid,, quien durante su reciente gira porse ha referido al país con la grafía "Méjico".El expresidente del Senado de la República,tomar un curso, ya sea de ortografía o de "decencia básica" para escribir bien el nombre del país.el nombre de nuestro país:, o Estados Unidos Mexicanos, si prefiere el nombre oficial. Ahora bien, su indecencia y mala ortografía como quiera, su franquismo es lo insufrible", condenó el legislador.El secretario de Gobierno de la Ciudad de, también se sumó a lasen contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid:se escribe con X; aunque tu poca cultura no te dé para saberlo.", señaló el funcionario capitalino en sus redes sociales.La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de, dijo que laparece cada vez más desconectada del sentir del pueblo de, en alusión al recibimiento que la alcaldesa de Cuauhtémoc,, dio a la española."Tras la, de la que no se recuperan, en lugar de replantear su proyecto y renovar sus cuadros, buscanen voces externas, como la de. La pregunta es: ¿qué aporta?", cuestionó.Según la exsecretaria de las Mujeres, hay un intento fallido de importar unaque desprecia lay el papel de losEn su visita a, la hispanistase reunió con Rojo de la Vega, en donde firmaron unapara presuntamente abrir puertas, atraer inversión y construir condiciones para que lospuedan volver ante la falta de oportunidades y el miedo a la extorsión.Opositora de los líderes de izquierda,se ha caracterizado poral gobierno de, al que ha calificado como un "".Además, ha rechazado el llamado a quepidapor los hechos ocurridos durante la, bajo la premisa de que se retuerce el pasado con gafas populistas del presente.