Mueren 20 trabajadores de Capufe por Covid-19

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe reportó la muerte de 20 de sus compañeros por Covid-19 en todo el país pero 10 de ellos tenían residencia en Morelos. La mayoría de los trabajadores se contagiaron del nuevo coronavirus en el campamento de Parres situado a la altura del kilómetro 38 de la autopista México-Cuernavaca.

A esa parada, explicó Martín Curiel Villegas, dirigente del sindicato, llegaban muchos pasajeros porque hay sanitarios y una tienda de insumos, pero además están los servicios médicos. Actualmente el campamento está cerrado, precisamente por el alto riesgo de contagio, dijo.

"Pensamos que en los campamentos no había alto riesgo de contagio como en las terminales donde se maneja dinero y se socializa con la gente, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que en todos lugares estamos expuestos", afirmó Curiel Villegas.

Actualmente hay unos 300 trabajadores de Capufe contagiados y otros 300 en calidad de sospechosos, además de 25 trabajadores hospitalizados, así como unos mil trabajando en sus casas porque constituyen el grupo vulnerable.

Algunas son mujeres embarazadas, otras están lactando, y otros más tienen tratamiento o padecen diabetes, hipertensión u obesidad, y el sindicato valora su regreso a trabajar el lunes 3 de agosto porque la incidencia de contagio es alta.

El dirigente sindical dijo que el mayor número de trabajadores contagiados y muertos por Covid-19 son de Morelos porque aquí está la sede de Capufe, así como su sindicato pero los trabajadores están dispersos por todo el país. Precisó que dos de los fallecidos estaban en rutas del estado Puebla, y uno en la Querétaro.

Contagios por desechos

Martín Curiel Villegas habló de los primeros contagios por Covid-19 entre sus compañeros y eso ocurrió en junio pasado cuando empresas irresponsables arrojaron desechos infecciosos de hospitales sobre tramos de las autopistas México-Cuernavaca y México-Puebla.

"En esa ocasión nuestros compañeros levantaron desechos de hospitales con cubrebocas, trajes de protección, guantes de plástico, papel higiénico, entre otras cosas", dijo.

En Puebla, precisó, arrojaron una cantidad de desechos equivalentes a la carga de dos camionetas. Los esparcieron en distintos tramos de la autopista y astutamente eligieron los sitios donde no hay cámaras de videovigilancia.

Los desechos fueron encontrados en predios situados después de la caseta de Chalco, Estado de México, subiendo hacia Río Frío. En ese tramo hay espacios llanos donde arrojaron la basura y los trabajadores se infectaron porque no usaron guantes, en realidad no se tomaban medidas de precaución, admitió Curiel Villegas.

"Ya no sabes dónde puedes encontrar el virus, pero fuimos implementado todo tipo de protecciones como los acrílicos en las casetas de cobro para evitar el contacto con los flujos de saliva entre pasajeros y cobradores".

"Nuestros compañeros llevan guantes, pero no duran mucho y por el uso constante se ponen negros y la gente después ya no quiere tener contacto", afirma el líder sindical.

Seguros médicos

Con las experiencias funestas el sindicato reforzó sus medidas de protección y aunque siguen encontrando en las autopistas bolsas con desechos de curaciones, los trabajadores los levantan, pero con el uso de guantes y sus cubrebocas especiales. También enviaron a sus casas a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad y cuando alguno de los trabajadores muere, el sindicato responde en apoyo de los deudos.

"Este es un sindicato muy organizado, porque independiente del seguro de vida que da el patrón de 40 meses de salario, el sindicato tiene contratado un seguro adicional por 62 meses de salario y juntos suman casi un millón de pesos. Hay trabajadores, como los cajeros, cuyas familias obtienen hasta 1.6 millones de pesos cuando fallecen.

"No queremos que nadie muera, pero el sindicato responde además con la cobertura por los gastos funerarios", afirmó Curiel Villegas.