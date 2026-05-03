Mueren cinco integrantes de familia en incendio en Matamoros

MATAMOROS, Tamps., mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Una

integrantes perdió la vida tras incendiarse su vivienda en el

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en Matamoros, Tamaulipas.La casa, ubicada ennúmero 60,sin que sus habitantes se percataran del siniestro por lo que les fuea las autoridades ya que el humo y el intenso fuego, causaron pánico entre los residentes del sector. Los números de emergencia comenzaron a recibir llamados respecto a que al interior de la vivienda se escuchaban personas intentando salir.Al llegar, elementos de, así como paramédicos de la Cruz Roja, nada pudieron hacer para salvar la vida de la familia e incluso, de una mascota. Los bomberos lograron contener el incendio a fin de que se pudiera ingresar por los cuerpos de las cinco personas yTrascendió que en el incendio perdieron la vida unay otra de 26, uny otro más de 24, así como una niña de apenas 4 años. Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando y realizando las investigaciones para determinar el motivo exacto del incendio.