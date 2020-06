Mujeres indígenas piden que elección en Conapred no sea simulación

La Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca (AMIO) exigió que el proceso de selección de una nueva titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), no sea una simulación en la que a la par de alentar la participación en órganos autónomos, estos busquen ser desmantelados.

El pronunciamiento de AMIO se da luego de que se anunciara que la Asamblea Consultiva de Conapred considera a cuatro oaxaqueñas en la lista de posibles titulares.

En dicha lista figuran Amaranta Gómez Regalado, antropóloga y activista del Istmo de Tehuantepec; Marcelina Bautista Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, originaria de Asunción Nochixtlán; Zenaida Pérez Gutiérrez, defensora de los derechos humanos, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, y la defensora María Sánchez.

La lista la completan Rubí Celia Huerta Norberto, académica originaria de la etnia purépecha de Michoacán e Ismerai Betanzos Ordaz, integrante del Consejo Consultivo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Al respecto, la AMIO manifestó su apoyo a las participantes y también a las mujeres que decidieron no aspirar al cargo mencionado. "Entendemos la complejidad de las circunstancias en las que se origina este proceso, y que por primera vez, se proponga abiertamente que un cargo se ocupado por una mujer indígena Y coincidimos que es un hecho histórico, aunado a la postulación de compañeras con gran trayectoria", escribieron.

No obstante, señalaron que los habitantes de los pueblos indígenas no desean dádivas y enlistaron una serie de exigencias a fin de participar en todos los órganos y niveles de la vida pública.

Entre las exigencias está el que se empuje una agenda transversal en la que haya presencia indígena en todas las dependencias de gobierno.

Asimismo asociación de mujeres indígenas pide que el proceso que están por encabezar las aspirantes al Conapred sea transparente en el que las voces de todas las mujeres sean escuchadas.

También exigen que el proceso no sea parte de una simulación, luego que la Federación dejara entrever sus intenciones de desmantelar a la dependencia.

Además, que las instituciones que atienden a la población indígena tengan los mecanismos y el presupuesto necesario para operar, así como los fondos económicos necesarios para garantizar la operación de las casas de la mujer indígena y afromexicana.

"Nos negamos a participar en la simulación del Estado. La mujer que encabece la dependencia, deberá contar con la autonomía suficiente para hacerlo", señalan.

En seguida, el organismo indica que la elección no debe causar división entre organismos que defienden los derechos de las mujeres y se han pronunciado por alguna de las participantes, pues debe ser un ejemplo de unión para la garantizar los derechos y erradicar la violencia de género.

"A la hermana que llegue, la estaremos acompañando en su caminar, atentas al cumplimiento de agendas y al establecimiento de alianzas", finalizan.