Mundial 2026 impulsa megainversión en Nuevo León

MONTERREY, NL., mayo 11 (EL UNIVERSAL).- A un mes del inicio del Mundial de Futbol 2026, el gobierno de Nuevo León cerró la décima y última alineación de la iniciativa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", con la incorporación de 104 empresas, organismos, universidades y asociaciones que participarán en proyectos de infraestructura, movilidad, rehabilitación urbana y fortalecimiento social rumbo al evento deportivo.

Acciones de la autoridad

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron la presentación del balance final del programa, cuyas aportaciones acumuladas superan los 352.5 millones de pesos en recursos económicos y en especie.

Durante el evento, Samuel García anunció que, una vez concluido el Mundial, se creará un Consejo y un fondo gubernamental para institucionalizar el proyecto y mantener las acciones de mejoramiento urbano en la entidad.

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"Ponte Nuevo no termina con el Mundial. Se va a crear un consejo, se va a crear un fondo de gobierno y esto va a perdurar para siempre. Nuevo León tiene que estar siempre verde, siempre pintado, siempre bonito", expresó el mandatario estatal.

El gobernador destacó que más de 100 empresas se sumaron de manera voluntaria para colaborar en obras y acciones que buscan mejorar la imagen urbana y la infraestructura del estado.

"Aquí 100 empresas dijeron: ´Gober, aquí está la lana, ¿cómo te ayudo?´", señaló.

¿Qué declararon los actores involucrados?

Entre las últimas 11 empresas incorporadas a la iniciativa se encuentran:

· Soriana

· Niagara

· Caterpillar

· Fundación Promax

· Concretos La Silla

· VIDUSA

· Grupo YGA

· BAT México

· Viva Aerobus

· CANACO Monterrey

· GH2020

De acuerdo con las autoridades estatales, las aportaciones se enfocarán en proyectos de movilidad, rehabilitación de espacios públicos, conectividad, sostenibilidad, capacitación y desarrollo social.

Por su parte, Mariana Rodríguez aseguró que el Mundial representa una oportunidad para construir un legado que trascienda el evento deportivo.

"El Mundial va a durar unas semanas. Pero lo que estamos construyendo con esta oportunidad dejará huella en Nuevo León por generaciones", afirmó.

Añadió que durante las diez alineaciones se logró sumar a empresas con distintas aportaciones, como voluntariado, reforestación, infraestructura, becas, transporte, tecnología y programas de capacitación.

"Más de 100 empresas decidieron ponerse la camiseta y decir: ´yo también le entro por Nuevo León´", expresó.

El gobierno estatal informó que actualmente existen intervenciones activas en corredores estratégicos como Constitución, Morones Prieto, Miguel Alemán y la Autopista al Aeropuerto, además de proyectos relacionados con movilidad, experiencia turística y recuperación de espacios públicos.

También se impulsan programas de capacitación para micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de que puedan aprovechar la derrama económica que dejará el Mundial 2026.

Según las proyecciones presentadas por el estado, Nuevo León espera recibir más de 375 mil visitantes, generar más de 7 mil empleos directos y captar hasta el 22% de la derrama económica nacional vinculada con la justa mundialista.

La estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" arrancó el pasado 23 de febrero y reunió durante diez semanas a empresas de sectores industriales, comerciales, turísticos, tecnológicos, educativos y deportivos, bajo un esquema de colaboración entre iniciativa privada y gobierno estatal.