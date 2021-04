Muñoz Ledo declara muerta la iniciativa de ampliación de mandato de Z

Está muerta la iniciativa "desmesurada e inconstitucional" para extender dos años más el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó el diputado federal de Morena, Porfirio Muñiz Ledo, quien calificó el dictamen enviado por el Senado como "un albazo incitado en las entrañas de un grupo con intereses perversos al interior de nuestro movimiento".

En entrevista con EL UNIVERSAL, el expresidente de la Cámara de Diputados aseguró que la propuesta avalada por el Senado de la República el pasado 15 de abril no tiene el apoyo de la mayoría de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro ni en las comisiones que tienen que dictaminarla, por lo que "no pasará" y hay altas posibilidades de que no se cite al pleno, ya que lo mejor es que ni siquiera se discuta, "que es una salida más decorosa, a que pierda".

Muñoz Ledo sostuvo que este asunto, que se veía muy conflictivo para este miércoles "ya no lo será" porque "se cayó por su propio peso".

Advirtió que le tendieron una trampa al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no podría bajo ninguna circunstancia hacerse cómplice de la misma, al establecer que otro poder de la unión pudiese extender su mandato por dos años, sin que esto implicara reelección. "Alguien le dijo que era constitucional, pero esa opinión que le dieron obviamente es equivocada. Cualquiera que lea la Constitución y el proyecto se puede dar cuenta".

Señaló que incluso, difamaron tanto al presidente de la República como al de la SCJN "porque extender su mandato es insinuar que es un presidente de la Corte a modo del Ejecutivo", pero dijo estar cierto de que no el mandatario ni el ministro Zaldívar fueron consultados anticipadamente de esta maniobra, porque ambos saben que esta iniciativa "constituye un atropello a la Carta Magna y que de aprobarla la colegisladora abre la puerta a la sistematización de quebrantamientos y contravenciones al sistema jurídico sin responsabilidad alguna".

Porfirio Muñoz Ledo denunció que el excoordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, imponía línea, pero ahora es diferente, porque Ignacio Mier es un hombre deliberativo, consultivo, y sobre todo un hábil político "que no antepone intereses personales a los intereses del partido ni del grupo que coordina", por lo que insistió, la iniciativa para que Arturo Zaldívar se mantenga al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura está condenada al fracaso en la Cámara de Diputados.