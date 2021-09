Museos de Cultura UNAM reanudan actividades a partir del 1 de octubre

De manera paulatina, con el fin de dar prioridad al cuidado de la comunidad universitaria y del público en general, a partir de este viernes 1 de octubre, los museos de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (CulturaUNAM) reactivan su oferta presencial, con un aforo del 30% en sus salas, tras el confinamiento ocasionado por la pandemia de Covid-19.

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), el Colegio de San Ildefonso, el Museo Universitario del Chopo, Casa del Lago, el Museo Experimental El Eco y el Memorial 68. Movimientos Sociales, ubicado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco podrán ser visitados de viernes a domingo, de 11 am a 5 pm, en esta primera etapa en la que se abrirán diez exposiciones, de las que se inauguran seis.

A través de un comunicado, Cultura UNAM informa que entre las exposiciones que se podrán ver a partir del viernes están: "Ana Torfs. Espacio oscuro donde no pueden ponerse las cosas", en el MUAC; "mujeres encinta: rewind", en Casa del Lago; y "Salón de los astrólogos homeopáticos. Una conversación entre Pedro Friedeberg y Mathias Goeritz", en el Museo Experimental El Eco. Además, el M68 incorpora la instalación "Ayotzinapa: Una cartografía de la violencia, proyecto de Forensic Architecture, colectivo que en esta obra rastrea la desaparición forzada de estudiantes normalistas.

Señalan que en el Colegio de San Ildefonso se podrá visitar "Blanco en tres actos: Exposición de Rozana Montiel", mientras que en el Museo Universitario del Chopo serán inauguradas: "El eterno retorno de Jesús y los Mutantes", de Rubén Ortiz Torres, así como "Hipocampo", de Marco Routree. Ambos espacios abrirán de 11:30 am a 5 pm.

Otros espacios de Cultura UNAM que abrirán sus puertas son la librería Julio Torri, ubicada en el Centro Cultural Universitario, uniéndose a las librerías del Palacio de Minería y Un paseo por los libros, en la estación del metro Zócalo-Pino Suárez, que se encuentran abiertas actualmente y en ambos espacios se ofrece 50% de descuento a todo el público en los títulos del sello UNAM, 10% en revistas y 25% en coediciones.

Informan que en los accesos se tomará la temperatura corporal a los visitantes y se les ofrecerá gel desinfectante. No se permitirá el ingreso sin cubrebocas, el cual deberá estar colocado adecuadamente cubriendo nariz y boca. También informan que el acceso a Casa del Lago será previo registro registroactividades@casadellago.unam.mx