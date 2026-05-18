Nadie puede acusar que no actuamos contra cárteles: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que nadie puede acusar a su gobierno de no actuar en contra de los cárteles del narcotráfico, y como ejemplo destacó que se han detenido a 50 mil personas por delitos de alto impacto a nivel nacional y se han enviado a 92 narcotraficantes a Estados Unidos.

La Mandataria federal aseguró en conferencia de prensa matutina que su gobierno ha actuado en contra de todos los grupos delictivos.

"Pero si algo tiene nuestro gobierno es la defensa de la soberanía, de la independencia y nadie nos puede acusar, nadie, absolutamente nadie, de que no hayamos actuado en contra los grupos delictivos, nadie, porque hemos detenido 50 mil personas, pero además se han enviado 92 de todos los grupos a Estados Unidos, y además se ha actuado contra todos los grupos delictivos, cosa que no ocurrió en el periodo de Calderón".

En Palacio Nacional, y al recordar el operativo "Rápido y Furioso" en donde se permitió la entrada de armas de Estados Unidos a nuestro país, la jefa del Ejecutivo federal acusó que el gobierno del expresidente Felipe Calderón abrió las puertas a agencias de Estados Unidos y que hizo un acuerdo con un grupo delictivo.

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"Calderón le abrió las puertas a las agencias de Estados Unidos para que operaran en México imagínense el caso de que Calderón acepta con Obama la operación `Rápido y Furioso´ que entrarán armas de Estados Unidos a México con un chip y después le quitan todos los chiches las armas las utilizan para matar los propios cárteles de la droga.

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"En el periodo de Calderón hicieron acuerdo con un grupo delictivo. Todos los que critican ahora por qué no recuerdan el acuerdo que hizo Calderón con un grupo delictivo. No se les olvide".