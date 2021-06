Nayarit vuelve a semáforo amarillo tras aumento de contagios

Tras permanecer más de dos semanas en verde en el semáforo epidemiológico por Covid-19, Nayarit regresará al color amarillo por el incremento en el número de contagios, señaló el gobernador del estado, Antonio Echevarría García, quien anunció nuevas medidas para contener el avance del virus; la medida surtirá efecto a partir del próximo sábado 5 de julio.

"En estos días que hemos estado en semáforo verde, me incluyo, soltamos el cuerpo. Llegamos a tener un contagio, en el reporte que me pasaron ayer ya tuvimos 30, el que me pasaron antier ya tuvimos 20, es decir, vamos creciendo", dijo el mandatario.

Indicó que ya mandó una propuesta a la mesa que vigila la evolución de la pandemia para establecer nuevas medidas restrictivas en la entidad, por lo que estarán prohibidas las fiestas, conciertos, graduaciones o cualquier evento masivo.

"Vamos a empezar evitando eventos masivos para recordarle a la ciudadanía que estamos en pandemia", refirió Echevarría.

Hasta la tarde de este lunes se reportaban 12 mil 606 casos acumulados, mil 206 activos, mil 809 defunciones y la ocupación hospitalaria se elevó al 21%.