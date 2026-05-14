Niegan apagones en Baja California... y se les va la luz en plena conferencia

Una conferencia del gobierno de Baja California terminó convirtiéndose en tendencia nacional luego de que, en pleno evento oficial, se registrara una falla eléctrica justo cuando autoridades estatales negaban la existencia de apagones en la entidad.

El incidente ocurrió mientras funcionarios del gobierno encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda explicaban la situación del suministro eléctrico y aseguraban que los cortes reportados por ciudadanos correspondían únicamente a "interrupciones breves".

"El mejor ejemplo de que sí hay apagones" ?



Autoridades de Baja California aseguraban en conferencia que no existían apagones, sino "interrupciones breves"... pero minutos después se quedaron sin luz en plena transmisión.#BajaCalifornia #Apagones #CFE #MarinaDelPilar #México... pic.twitter.com/eYnmGSXxFE — Pulso Online (@pulso_mx) May 14, 2026

Sin embargo, minutos después de esas declaraciones, el lugar donde se desarrollaba la conferencia quedó sin energía eléctrica, provocando también la caída de la transmisión oficial.

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Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios criticaron la contradicción entre el discurso de las autoridades y lo ocurrido durante el evento.

Posteriormente, la Comisión Federal de Electricidad informó que la falla se originó por la caída de una rama sobre el tendido eléctrico y detalló que el servicio fue restablecido 51 minutos después.

Sobre los constantes problemas en el suministro de energía en Baja California, Joaquín Gutiérrez Ley explicó que entre el 75 y 80 por ciento de las fallas se relacionan con choques vehiculares y actos de vandalismo, aunque las altas temperaturas también han generado presión sobre el sistema eléctrico en la región.