“No”, dice CSP a jueza por reforma

Ciudad de México.- Luego de que la jueza Nancy Juárez ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Titular del Ejecutivo federal advirtió que no lo hará y adelantó que presentará una denuncia en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra de la juzgadora, quien “no necesariamente está haciendo su trabajo”.

En su conferencia de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que la orden de la jueza no tiene sustento y “es una ocurrencia”, además de que la juzgadora no tiene ninguna atribución.

“La jueza no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación: primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al Presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación”, señaló.

“Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura”, dijo la Presidenta Sheinbaum.

“La reforma al Poder Judicial va. Ni un juez ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va”, mencionó al avisar que su gobierno prepara otro paquete de leyes secundarias “muy importantes”.

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, acusó la actuación que han tenido distintos jueces por emitir resoluciones de suspensión en todo el proceso, en las distintas etapas que ha tenido la reforma al Poder Judicial.