No es justo que gobierno ahorre mientras estados están en jauja: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es justo que el gobierno federal ahorre, mientras que los gobiernos estatales y municipales están "en jauja", con gastos en cosas superfluas, altos salarios, asesores y comprando vehículos de lujo.

"No es justo que el gobierno federal esté ahorrando y que los gobiernos estatales y municipales estén en jauja. Me refiero a gastar en cosas superfluas, en lo que no es indispensable o los sueldos no solo de presidente municipales, regidores o viáticos, todos tenemos que hacer un esfuerzo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

El Presidente sugirió a los nuevos gobernadores y presidentes municipales que el dinero que se les transfiere la Federación, que por derecho les corresponde, se use para obras en beneficio de la gente.

"Porque muchas veces se usa para gastos administrativos, para compra de vehículos de lujo, para tener asesores, para tener gastos innecesarios, todos tenemos que hacer un esfuerzo", dijo.

Señaló que ayudará a los gobiernos locales con el programa de bacheo para las urbes, pero tiene que ser una inversión tripartita en la que participe el gobierno estatal, municipal y federal.

"Tenemos que establecer un buen mecanismo de evaluación, porque no queremos transferir recursos que no se ocupen, en este caso en la reparación de las calles, porque tiene que ir etiquetado y sobre todo ver los precios, porque si se les va a entregar esos recursos a las empresas constructoras sale en el triple. Si se hace bien, ahorrando y sin corrupción nos puede salir más barato", señaló.

Recordó que en el pasado se simulaban las licitaciones y se daban recursos a las empresas que ayudaron en la campaña, pero con sobreprecio.