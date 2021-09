No habrá censura a opositores, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se censurará a opositores porque de lo contrario no sería una democracia, sino un régimen autoritario.



"No podemos quitarle el micrófono o los espacios en radio, televisión a quienes no están a favor de la transformación, eso sería autoritarismo, no lo hemos hecho y no lo haremos, al contrario, nos interesa que haya debate, porque como decía Juárez sostenemos que el triunfo de la reacción es moralmente imposible".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en el proceso para consolidar la Cuarta Transformación es bueno el debate con los que están en contra, porque se lleva a cabo de manera pacífica.

El titular del Ejecutivo criticó que en el periodo neoliberal sólo se tomaba en cuenta la opinión del denominado círculo rojo, "la llamada sociedad política en el pueblo no era tomado en cuenta, no existía y ahora el pueblo es el protagonista principal de esta historia".