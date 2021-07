No queremos que Guardia Nacional sea una policía de segunda: AMLO

Tras agradecer al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, su apoyo para que la Guardia Nacional (GN) sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esto es necesario para que la nueva institución de seguridad se consolide para que "no sea una policía de segunda" ni "flor de un solo día".

Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en este municipio, el titular del Ejecutivo federal confío en que se logrará la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional y afirmó que además de profesionalizar a sus elementos, se les otorgarán prestaciones como las que tienen en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, además de que se construirán unidades habitacionales cerca de los cuarteles.

"Agradeciendo al gobernador José Rosas Aispuro por su apoyo, lo que expresó de que la Guardia Nacional debe de quedar inscrita, dependiendo de la Secretaría de la Defensa para que permanezca en el tiempo, que no sea flor de un solo día porque lleva poco más de dos años, se está acreditando, ya tiene una aceptación del 75%, el pueblo respalda la Guardia Nacional, sin embargo, no queremos que se eche a perder, no queremos que regrese la mala experiencia de la Policía Federal", advirtió.

"Que tengan sueldos y que tengan prestaciones como se tienen en la Secretaría de la Defensa, como se tienen en la Secretaría de Marina, que no sea una policía de segunda", abundó.

El presidente López Obrador -acompañado del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; de los mandatarios de Sinaloa, Quirino Ordaz, y del electo, Rubén Rocha- afirmó que en ese estado ha disminuido la incidencia delictiva.

"Hacer caminos no es hacer tamalitos de Chipilín". El Ejecutivo federal garantizó que pronto habrá una mejora en la situación económica, puesto que "no olvidemos que se nos cayó la economía en 8.5%, ya estamos ahora en una recuperación en un poco más de 7%, ya estamos a punto de regresar a los tiempos de antes de la pandemia".

Detalló que del millón 500 mil empleos formales perdidos por la pandemia del Covid, se han recuperado un millón 300 mil, por lo que "vamos por 200 mil (nuevos empleos) que espero se logren generar en los próximos meses".

El presidente López Obrador reconoció que faltan avances en las obras, por lo que se comprometió a que se terminarán las carreteras de Badiguarato-Guadalupe-Calvo, así como de Tamazula a Canelas, pues manifestó que hacer estas carreteras no son "tamalitos de chipilín o gorditas"

"Hemos constatado que haya avances, nos falta porque no son tamalitos de chipilín, hacer estos caminos, no es hacer gorditas", señaló.