No queremos una beca como a los ninis, dice estudiante a AMLO

Ricardo López, estudiante que cargó con una gran pancarta con la frase: "Ayuda, escúcheme por favor", interrumpió el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el hospital rural de esta localidad para leer una carta y pedirle ayuda por la desaparición del programa de bachillerato a distancia de la UNAM en el estado.

"Señor presidente no le venimos a pedir que nos dé una beca, como se le ha dado a los ninis, solamente queremos continuar estudiando", dijo Ricardo de frente al presidente.

Mientras daba su discurso tras un recorrido por el hospital rural número 46 de 80 del IMSS, el mandatario hizo una pausa para decirle a Ricardo que subiera al podio y expresar en el micrófono su problema.

El estudiante le informó que hace unos días mil poblanos (la matrícula del supuesto bachillerato) fueron informados de la desaparición del programa Bachillerato a Distancia B@UNAM que sería impartido para habitantes de Puebla.

"Entregamos a ustedes este documento con la finalidad de tener una mesa de diálogo para alcanzar de manera respetuosa y pacífica la solución de nuestras demandas y la reinstalación de nuestro Bachillerato", dice la misiva que leyó.

Mientras el estudiante hablaba, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, desde su lugar, hacía señas de que eso no era cierto y en ratos hablaba por teléfono.

En tanto, al concluir de leer la carta escrita por el Movimiento de estudiantes de Bachillerato B@UNAM, el presidente López Obrador dijo que se atenderá la petición, pero hizo un reclamo sobre la manera despectiva con la que Ricardo se dirigió a los jóvenes que no estudian, ni trabajan (ninis).

"Arriba los jóvenes. Lo único que no me gustó fue el tono despectivo a los ninis. Los jóvenes merecen respeto y ese es un gran programa el de Jóvenes Construyendo el Futuro", señaló el presidente.