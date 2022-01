No se va a expropiar ni un tornillo: Rocío Nahle

Ciudad de México.- Ante senadores, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó que con la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a indemnizar a los productores de electricidad privados, porque "no se va a expropiar ni un tornillo".



En el cierre de la VIII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, la titular de la Sener explicó que a los particulares se les seguirá dejando una tajada importante del mercado eléctrico en todo el país.

"El 46 por ciento se les va a dar a todos los privados, que ya están aquí en México; una participación muy importante para que ellos ahí en un libre mercado justo, participen entre ellos, participen y nos van a ayudar incluso, porque la CFE en su 54 por ciento va a generar en una forma competitiva", afirmó.

Finalmente, dijo que el que propone el presidente López Obrador es un muy buen modelo porque "no se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más le decimos ustedes se quedan en esta parte".