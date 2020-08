"No sea Pilatos", denuncie a expresidentes: pide Madero a AMLO

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que si tiene pruebas en contra de los expresidentes, que los denuncie en vez de realizar consultas ciudadanas para preguntar si se les debe enjuiciar o no.

Esta mañana, el grupo parlamentario del PAN en el Senado ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer las prioridades de su agenda legislativa, de cara al inicio del tercer año y el próximo periodo de sesiones.

En el encuentro con la prensa, Madero calificó de "falsas" las consultas que está promoviendo Morena para buscar enjuiciar a los expresidentes, y exigió que si el mandatario cuenta con datos o información sobre la configuración de un delito, que denuncie.

"Si usted tiene algo contra cualquier expresidente que haya cometido un delito, métalo al bote. Denúncielo, no le saque. No sea Pilatos, que se lava las manos con falsas consultas. Usted sabe que lo único que está haciendo es campaña política para destruir el ánimo de la gente, generar la cólera", dijo.

"Si tiene algo es su obligación denunciarlos y armarles las carpetas de investigación. Si tiene un pacto de impunidad, rómpalo pero no utilice a la democracia ni la eche a perder como está haciendo".

Hoy, EL UNIVERSAL publica que por unanimidad el Consejo Nacional de Morena decidió movilizarse en todo el país a fin de recabar antes del 15 de septiembre las firmas necesarias para solicitar una consulta popular en busca de que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto sean enjuiciados por corrupción.