No sirvió de nada la "lanzada" contra mi hijo: Obrador

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no sirvió de nada la "lanzada" de sus adversarios -que hicieron un escándalo porque la esposa de su hijo mayor José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams rentó una casa en Houston- porque su aprobación se mantiene entre los ciudadanos.

Al presumir la encuesta de EL UNIVERSAL en la cual el presidente tiene 65% de aceptación entre la población, cuya medición se realizó a más de tres semanas de que se conociera el tema de la casa en la que vivía su hijo en Houston, Texas, el presidente López Obrador dijo que no les sirvió el tema a sus adversarios porque el pueblo no es tonto.

"No les sirvió de nada, es que la gente es muy inteligente, el pueblo no es tonto. Les cuesta mucho trabajo cambiar de estrategia, tiene que entender que ya no es como antes que la política se hacía en la cúpula y que el llamado círculo verde no contaba".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario cuestionó el tiempo y dinero que gastaron sus adversarios en la lanzada por la renta de una casa en Houston.

"Como dos o tres días trending topic, y robots, no solo "trending topic" nacional sino internacional y enseñaron el cobre todos, no solo (Carlos) Loret sino (Carmen) Aristegui, porque lo que querían era demostrar que somos iguales, que yo vine aquí a favorecer a familiares y amigos y a permitir la corrupción, el tráfico de influencias, los conflictos de interés".

Criticó que adversarios no son capaces de ofrecer disculpas y rectificar, de decir "nos equivocamos".

Señaló que de acuerdo con encuestas que hace su gobierno, que son casa por casa, su popularidad se ubica por arriba del 70%. "Y vuelvo a lo mismo, de qué les sirvió, todas las redes sociales, los bots".