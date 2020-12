No soy nueva en esto, tengo experiencia en seguridad: Icela Rodríguez

Al dejar en claro que no es nueva y que tiene experiencia en el tema de seguridad, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el delito se va a perseguir sean quien sea el que lo cometa.

"El delito se va a perseguir sea quien sea, priorizaremos combatir la impunidad, la prevención y la persecución de delitos", dijo.

En la conferencia de prensa presidencial, Rodríguez Velázquez afirmó que no se trata de ganar una guerra sino de ganar la paz y eso, dijo, es lo que quieren los mexicanos, un país con tranquilidad.

"No soy nueva en esto, tengo experiencia estuve en el gabinete de seguridad con usted (AMLO), con Marcelo Ebrard, en los gobiernos de la ciudad, así como dos años en la Secretaría de Gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum", atajó.

"Ya se vio que la apuesta por la guerra no funcionó, sólo trajo miles de muertos y dolor a las familias mexicanas, por eso di un paso al frente sin temor y con la seguridad de contar con su respaldo y confianza", indicó.

La funcionaria prometió fortalecer la comunicación con los gobernadores de las 32 entidades y los alcaldes para atender conjuntamente las problemáticas que enfrentan en los distintos territorios, con "diálogo, respeto y corresponsabilidad".

"Desde el primer día exigí a los elementos de la dependencia, el respeto irrestricto a los derechos humanos, pero que nadie se equivoque eso tampoco es un pretexto para que no se tengan resultados en las materias de protección civil, seguridad en los penales federales, capacitación y certificación policial, mesas de seguridad, prevención de adicciones, en contribuir al debilitamiento económico de las organizaciones de la delincuencia organizada, de las bandas criminales que se dedican al robo de hidrocarburos, 'piratería', extorsión, trata de personas, entre otros delitos".

Advirtió que de donde no haya avances se propondrán cambios, pues, dijo, se requiere trabajar con mística y representar al gobierno de México con eficacia, con conocimiento de las directrices de la Cuarta Transformación.

"El trabajo es en equipo, con austeridad, de 24 horas y con disposición siempre para dar una atención oportuna y eficaz, con vocación a la atención a las víctimas y a sus familiares".