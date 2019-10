No tendría inconveniente en renunciar si eso resuelve la seguridad: Durazo

Durante su comparecencia en San Lázaro, Alfonso Durazo Montaño reveló que no buscó ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aunque dijo que una vez asumido el cargo, no eludirá la responsabilidad para mejorar los índices de seguridad en el país.

Cuestionado por una diputada si dejará el cargo debido al fracaso en el operativo contra Ovidio Guzmán López, Durazo Montaño respondió que no tendría inconveniente en hacerlo si eso abona a resolver la situación de inseguridad que este año alcanzará niveles históricos.

"Eso es lo de menos, si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa", aseguró.

Admitió que no "busqué esta responsabilidad, pero también una vez asumida no la eludiré y estaré aquí cumpliendo en la medida que tenga que aportar a la solución del problema de la inseguridad".

Dejó a los legisladores la decisión de iniciar un juicio político en su contra por responsabilidad en los hechos de Culiacán, Sinaloa.

Al responder a los cuestionamientos de los legisladores, el funcionario reiteró que los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron una situación de inseguridad de "dimensiones históricas", que no se resolverá de un día para otro.

Reveló que la actual administración recibió 26 mil cuerpos sin identificar que ahora suman 40 mil, "y son cuerpos de homicidios que sucedieron en otros gobiernos".