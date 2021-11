"No vamos a cerrar las actividades económicas", afirma Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que la capital del país cierre las actividades económicas ante la posible llegada de ómicron, la nueva variante sudafricana de Covid-19.

"No vamos a cerrar las actividades económicas, no hay ningún signo, nada que nos alerte para cerrar actividades económicas", y añadió que durante la tercera ola de la pandemia no se cerraron las actividades y la labor del Gobierno capitalino fue acelerar al máximo la vacunación.

"Hasta ahora no hay nada que nos alerte para hacer un cierre de las actividades económicas, y además afectaría de una manera tremenda, no solamente al sector económico, sino a la economía familiar", recalcó.

En conferencia, aseguró que hasta el momento no se van a cerrar actividades, y que las actividades masivas como la Fórmula 1 y el Día de Muertos no tuvieron un impacto en los contagios.

"Por eso con la Iglesia se determinó este esquema para el 12 de diciembre, y por eso también el 1 de diciembre se está invitando a que, con cubrebocas, haya una celebración de los tres años [del presidente Andrés Manuel López Obrador]", dijo.

Pidió esperar toda la información relacionada con la nueva variante, pero destacó que 95% de la población adulta está vacunada con esquema completo, y 100% con al menos una dosis.

"Hay que esperar más información para definir qué tipo de acciones debemos tomar, aún no se sabe si esta variante impacta en las personas vacunadas o no... estamos, digamos, vigilantes y por ahora no consideramos que haya una alarma", dijo.

Este sábado, la secretaria de Salud local, Oliva López, dijo que no hay registro en el país de ómicron.