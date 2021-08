Notario de Querétaro exige a FGR reabrir su caso contra Anaya por falsificar su identidad

El notario público Salvador Cosío Gaona, a quien en 2008 le falsificaron su nombre, firma y sello para tratar de presuntamente eludir responsabilidades de Ricardo Anaya y algunos de sus familiares en el entramado de una nave industrial en Querétaro, asegura que el panista es un "delincuente" y solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) retomar la querella que presentó en su contra.

"Me consta que cometió un delito y un delito se vuelve un crimen y eso los comete un delincuente o un criminal, entonces para mí el señor Anaya es un delincuente y debe responder por lo que hizo", dijo en entrevista Cosío Gaona, titular de la notaría pública ocho ubicada en Zapopan, Jalisco.

El notario, quien ha sido Diputado federal y candidato a Gobernador de Jalisco y Presidente Municipal de Zapopan por el Partido Verde, acusó a Anaya de presentar documentos apócrifos ante la entonces la Procuraduría General de la República (hoy FGR) para evadir su vínculo en la sociedad mercantil Manhattan Master Plan Development.

"Ricardo Anaya presentó ante la PGR documentos falsos supuestamente certificados por mí en los que se mostraba mi firma y sello como notario público número ocho del municipio de Zapopan, pero que yo nunca tuve en mis manos esos certificados", explicó en entrevista. "Se exhibía una fecha anterior a la realidad, para tratar de señalar que antes que se llevare a cabo la irregular transacción ya no era parte de la empresa mercantil y con ello pretendía zafarse de su responsabilidad".

El 21 de febrero de 2018 la entonces PGR informó de la apertura de una investigación sobre Anaya por la supuesta venta fraudulenta en 2016 de una nave industrial de su propiedad a Manuel Barreiro, un empresario vinculado al panista, esto luego de que dos abogados que habían participado en la operación, Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, denunciaron que el dinero de la compra (54 millones de pesos) tenía un origen ilícito y que el propósito era canalizar fondos para cubrir sus gastos de campaña, que en ese año abanderaba a la coalición "Por México al Frente".

Estas acusaciones en su momento fueron rechazadas por el propio Ricardo Anaya a través de un video en el que presentó una serie de documentos.

SinEmbargo consultó al equipo de prensa de Ricardo Anaya para conocer su postura sobre la denuncia en su contra que Salvador Cosío intenta que la FGR retome, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.

En toda esta trama de la compra-venta de la nave industrial se vio involucrado el notario Salvador Cosío cuando en 2017 se presentaron ante la PGR una serie de documentos con su firma y sello notarial en los que se daba cuenta de que algunos dueños de Juniserra S.A. de C.V –de la que Anaya era parte– ya no estaban en la empresa al momento de la venta a Manhattan Master Plan Development, declarada como empresa fantasma por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en febrero de 2018.

Es decir, en un intento por sacar de escena a los dueños y evitar la evidencia de su dependencia directa con Manuel Barreiro, quien tiene una orden de aprehensión por fraude, fueron presentados ante las autoridades federales estos documentos con sello del notario Salvador Cosío. En 2018 la PGR indagaba la compra-venta de la nave de Querétaro como un posible lavado de dinero y por eso querían deslindar nombres.

"Me entero por los medios que me señalan como parte de este delito y yo no he tenido mayor actividad notarial para Barreiro que una compra-venta de un inmueble, pero no relativo a esta sociedad llamada Manhattan Masterplant Development", recordó Cosío Gaona. "Yo les dije que esa no era mi firma, que la copia es de menor dimensión a los del sello oficial y carece de un elemento fundamental que le da la validez, que es el holograma".

Fue entonces cuando la PGR solicitó la autorización de Cosío para que su testimonio se convirtiera en una denuncia penal y se incorporara a la averiguación que se se seguía en contra de Barreiro y Anaya por evasión fiscal. Sin embargo, dos días antes de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto –el 28 de noviembre– se archivó el caso y tanto Anaya como Barreiro quedaron exonerados.

"Nunca se me notificó nada, por los medios de comunicación me enteré que le habían dado carpetazo a lo de Anaya y que lo habían exonerado y eso quedó impune", denunció Salvador Cosío, quien es hijo del fallecido exgobernador priista de Jalisco Guillermo Cosío Vidaurri.

El notario público ahora busca que la FGR retome la querella que interpuso en 2018 en contra de Ricardo Anaya. "A raíz de que ahora se le está siguiendo una nueva causa, surge de nuevo el planteamiento para que consideren esta situación que a mi me pasó y se tome de la averiguación previa que existe la parte donde fue denunciado por falsificación de documentos oficiales, publicación de sellos y firma notarial".

El panista Ricardo Anaya Cortés (42 años), exhiliado en Estados Unidos, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente recibir sobornos de Emilio Lozoya, para aprobar la Reforma Energética, acusación que ha negado en reiteradas ocasiones. Esta acusación se presentó el 11 de agosto de 2020 por parte del exdirector de Pemex, de acuerdo con la carpeta FED/SEIDF/CGICDMX/865/2020.

"Ahora, en razón de los nuevos hechos de los que se acusa a Ricardo Anaya y dice ser inocente, asegura ser un perseguido político, pero a mí me consta que él cometió delitos, por lo tanto es un delincuente, por lo menos en lo que respecta al proceder que yo puedo comprobar", aseguró Salvador Cosío.